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Locuitorii satului Batîr, Cimișlia, resping cu fermitate amalgamarea impusă și cer respectarea Constituției, autonomiei locale și dreptului său la autoguvernare
24 Iunie 2026 — În cadrul Adunării Generale a satului Batîr, peste 400 de cetățeni prezenți și alți 620 prin semnături au respins în mod democratic ideea amalgamării voluntare cu alte localități. În total, 1024 de persoane au semnat petiția adresată Președinției, Parlamentului, Guvernului Republicii Moldova și CALM. Cetățenii avertizează că o reorganizare impusă ar diminua reprezentarea intereselor satului și ar afecta mecanismele administrative deja funcționale. Petiția invocă prevederile Constituției Republicii Moldova și Cartei Europene a Autonomiei Locale, care cer consultarea comunităților înaintea modificării limitelor teritoriale.
Potrivit comunității, satul dispune de infrastructură publică completă: grădiniță, școală, oficiu medical, poștă, casă de cultură, bibliotecă, muzeu.
De asemenea, administrația publică locală are o echipă de specialiști tineri și competenți, capabili să gestioneze eficient atribuțiile administrative. Un alt argument împotriva fuzionării este faptul că serviciile publice funcționează la standarde bune: apă potabilă 24/24, salubrizare, iluminat stradal, alimentare cu gaze naturale; infrastructura rutieră este modernizată (40% drumuri asfaltate), iar localitatea dispune de tehnică specială pentru întreținerea drumurilor, stingerea incendiilor și salubrizare.
La fel de important este și faptul că această comunitate are o viață culturală și sportivă activă: ansamblul „Ilincuța”, teatrul „Batîrenii”, echipa de fotbal FC Batîr este campioană raională trei ani consecutivi etc.
„APL Batîr a demonstrat capacitate de atragere și implementare a proiectelor prin GAL, AIPA și ONDRL”, se menționează în petiție.
Locuitorii se tem că o amalgamare normativă ar diminua reprezentarea intereselor satului, ar reduce accesul la servicii publice și ar afecta mecanismele administrative deja funcționale. „Experiența istorică a transferurilor repetate între raioane a generat neîncredere față de reorganizările impuse de sus.”
Petiția invocă Art. 2 și Art. 109 din Constituția Republicii Moldova, precum și prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, care cer consultarea comunităților înaintea modificării limitelor teritoriale.
Comunitatea solicită: respectarea voinței exprimate de cetățeni la Adunarea Generală din 24 mai 2026; excluderea satului Batîr din procesul de amalgamare normativă; recunoașterea capacității administrative și a infrastructurii existente ca bază pentru dezvoltarea durabilă independentă.
Potrivit comunității, satul dispune de infrastructură publică completă: grădiniță, școală, oficiu medical, poștă, casă de cultură, bibliotecă, muzeu.
De asemenea, administrația publică locală are o echipă de specialiști tineri și competenți, capabili să gestioneze eficient atribuțiile administrative. Un alt argument împotriva fuzionării este faptul că serviciile publice funcționează la standarde bune: apă potabilă 24/24, salubrizare, iluminat stradal, alimentare cu gaze naturale; infrastructura rutieră este modernizată (40% drumuri asfaltate), iar localitatea dispune de tehnică specială pentru întreținerea drumurilor, stingerea incendiilor și salubrizare.
La fel de important este și faptul că această comunitate are o viață culturală și sportivă activă: ansamblul „Ilincuța”, teatrul „Batîrenii”, echipa de fotbal FC Batîr este campioană raională trei ani consecutivi etc.
„APL Batîr a demonstrat capacitate de atragere și implementare a proiectelor prin GAL, AIPA și ONDRL”, se menționează în petiție.
Locuitorii se tem că o amalgamare normativă ar diminua reprezentarea intereselor satului, ar reduce accesul la servicii publice și ar afecta mecanismele administrative deja funcționale. „Experiența istorică a transferurilor repetate între raioane a generat neîncredere față de reorganizările impuse de sus.”
Petiția invocă Art. 2 și Art. 109 din Constituția Republicii Moldova, precum și prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, care cer consultarea comunităților înaintea modificării limitelor teritoriale.
Comunitatea solicită: respectarea voinței exprimate de cetățeni la Adunarea Generală din 24 mai 2026; excluderea satului Batîr din procesul de amalgamare normativă; recunoașterea capacității administrative și a infrastructurii existente ca bază pentru dezvoltarea durabilă independentă.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
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