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CALM solicită revizuirea conceptului de reformă a administrației publice locale

27 Iunie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova solicită revizuirea conceptului de reformă a administrației publice locale, susținând că documentul promovat de Guvern necesită completări esențiale și un dialog național amplu înainte de implementare. Potrivit CALM, reforma APL nu poate fi un exercițiu formal sau grăbit, ci trebuie construită pe dialog, respectarea principiilor constituționale și valorificarea experienței altor state.



Într-o conferință de presă la IPN, directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a declarat că reforma trebuie analizată din perspectiva impactului social, economic, juridic și administrativ. Potrivit lui, actualul concept nu răspunde suficient la întrebările privind funcționarea viitoare a administrației publice locale și garanțiile oferite comunităților.



Expertul CALM, Viorel Rusu, a menționat că proiectul pune accent aproape exclusiv pe amalgamarea localităților, în timp ce alte instrumente prevăzute în strategiile de descentralizare – precum cooperarea intercomunitară, consolidarea bazei fiscale și delegarea competențelor – sunt tratate insuficient. Acesta a avertizat că o reformă implementată în grabă ar putea afecta reprezentativitatea autorităților locale, democrația locală și dezvoltarea mediului rural.



Aleșii locali prezenți la conferință au menționat că reforma trebuie să ofere răspunsuri clare privind descentralizarea financiară, veniturile proprii ale autorităților locale, mecanismele de cofinanțare pentru proiectele europene, digitalizarea serviciilor publice și funcționarea centrelor unificate de prestare a serviciilor. Aceștia au mai afirmat că stimulentele financiare propuse pentru amalgamare sunt utile, dar insuficiente pentru a genera dezvoltare pe termen lung.



În poziția prezentată, CALM propune o abordare alternativă bazată pe consultări publice extinse, descentralizare asimetrică, consolidarea autonomiei locale și respectarea principiului subsidiarității. Organizația consideră că orice modificare a hotarelor administrativ-teritoriale ar trebui să fie precedată de consultarea efectivă a cetățenilor, inclusiv prin referendumuri locale, acolo unde este cazul.



Totodată, CALM pledează pentru o reformă complexă, care să includă atât administrația publică locală, cât și cea centrală, precum și măsuri de descentralizare financiară, digitalizare, delimitare clară a competențelor și reorganizare teritorială bazată pe consens politic și social larg. Reprezentanții Congresului avertizează că, în lipsa unui dialog autentic și a unei analize de impact aprofundate, există riscul repetării eșecurilor reformelor administrative din trecut.



Notă: Agenția IPN oferă dreptul la replică persoanelor care se consideră vizate în știrile realizate de pe declarațiile organizatorilor prezentei conferințe de presă, inclusiv prin facilitarea organizării altei conferințe de presă în condiții similare.