Vizualizări: 666

Marcel Bobeica: Problema descentralizării financiare trebuie să fie prioritară în reforma APL

27 Iunie 2026 — În cadrul reformei APL problema descentralizării financiare trebuie să fie prioritară, astfel încât autoritățile locale să dispună de resurse proprii pentru a oferi servicii mai bune și pentru a-și consolida capacitatea instituțională. Opinia aparține primarului satului Gangura, Marcel Bobeica, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Comunitățile locale și deciziile de amalgamare voluntară”, organizată de Agenția de presă IPN. Mai mult, potrivit edilului, noua politică bugetar-fiscală, aflată în discuție publică, riscă să producă efectul invers, prin diminuarea surselor de venit ale administrațiilor publice locale.



Marcel Bobeica susține că reforma APL nu trebuie redusă doar la procesul de amalgamare a localităților, ci trebuie să fie însoțită de măsuri care să consolideze autonomia financiară a primăriilor.



„Noi înțelegem că reforma este una necesară, dar reforma nu înseamnă doar unificare. Reforma înseamnă și resurse financiare, adică venituri proprii. Dar vedem că politica bugetar-fiscală, care este acum în discuții, nu oferă venituri proprii administrației publice locale. Dacă analizăm politica bugetar-fiscală, vedem că impactul este unul negativ asupra bugetelor locale”, a explicat primarul satului Gangura, raionul Ialoveni.



Potrivit edilului, proiectul politicii bugetar-fiscale conține prevederi care vor reduce veniturile administrațiilor locale și vor limita capacitatea acestora de a finanța proiecte pentru cetățeni. „Are loc diminuarea cotei impozitului pe venit pentru persoanele fizice. În plus, din 2028 ar putea avea loc eliminarea taxei pentru amenajarea teritoriului, care acum este o sursă de venit pentru administrația locală. Mai mult, se introduc plafoane la taxe și impozite. Această măsură, pe termen lung, va influența bugetele locale”, a precizat edilul.



Marcel Bobeica spune că succesul reformei APL depinde de asigurarea unei descentralizări financiare reale. „Dacă vrem APL-uri puternice, fiabile, ele trebuie să aibă venituri proprii. Venituri proprii înseamnă asigurarea cetățeanului din localitatea respectivă cu servicii mai bune, cu infrastructură mai bună. În plus, vom putea atrage angajați care să presteze aceste servicii. Noi avem nevoie să creștem și capacitatea instituțională, dar nu putem crește capacitatea instituțională, dacă nu avem venituri proprii. Reforma trebuie să rezolve în primul rând problema descentralizării financiare”, a mai spus primarul din Gangura.



Disclaimer: Acest material a fost elaborat de Agenția de Presă IPN, în cadrul proiectului „Reforma APL în dialog”, finanțat de Ministerul Culturii din Fondul pentru subvenționarea mass-mediei.