Vizualizări: 632

Andrei Covali: Reforma APL trebuie făcută etapizat, în câteva cicluri electorale

27 Iunie 2026 — Reforma APL ar trebui să fie una etapizată, astfel încât efectele fiecărei etape să poată fi evaluate înainte de extinderea procesului. Opinia aparține primarului satului Nimoreni, Andrei Covali, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Comunitățile locale și deciziile de amalgamare voluntară”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit edilului, reforma APL trebuie implementată pe parcursul câtorva cicluri electorale, pornind de la prevederile actualei legislații și de la datele recensământului populației.



„Noi încă ne conducem de legea administrației publice locale care spune foarte clar de la câtă populație poate fi numită o administrație publică locală. Poziția mea este ca această reformă să fie făcută etapizat, în câteva cicluri electorale. Legea acum prevede că o localitate nu poate avea mai puțin de 1500 de locuitori. Să se ia datele recensământului din 2024 și dacă sunt localități cu mai puțin de 1500 de locuitori, să se lucreze cu ele”, a explicat primarul satului Nimoreni, raionul Ialoveni.



Andrei Covali susține că pragul de 3 mii de locuitori propus în conceptul autorităților nu reprezintă cel mai potrivit criteriu pentru reorganizarea administrativă. Totodată, el afirmă că autoritățile centrale încearcă să transfere responsabilitatea procesului asupra aleșilor locali.



„Ar fi bine în prima etapă să se meargă pe această formulă. Ca să vedem într-un ciclu electoral ce rezultate vom avea. În conceptul prezentat de autorități vedem un plafon de 3 mii de locuitori. Dar acesta nu este cel mai bun criteriu de selectare. Ceea ce vedem noi acum este că autoritățile centrale vor să paseze toată responsabilitatea pe seama primarilor, a consiliilor locale”, a precizat edilul.



În același context, Andrei Covali a subliniat că procesul de amalgamare trebuie să rămână unul cu adevărat voluntar, așa cum este definit în conceptul reformei. „O numim amalgamare voluntară, haideți să o facem voluntar. Nu împinși și obligați dintr-o parte”, a mai spus primarul Andrei Covali.



Disclaimer: Acest material a fost elaborat de Agenția de Presă IPN, în cadrul proiectului „Reforma APL în dialog”, finanțat de Ministerul Culturii din Fondul pentru subvenționarea mass-mediei.