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Reformele guvernamentale și efectele asupra administrației publice locale

27 Iunie 2026 — Guvernul a lansat un val de reforme majore: de la cea salarială și bugetar-fiscală, până la reorganizarea administrației publice locale. Din observațiile experților, tot mai clar se conturează o direcție spre centralizare și control, în special asupra autorităților publice locale de nivelul I.



În această ediție a emisiunii „La Înălțime cu CALM” discutăm despre efectele pe care le pot avea modificările propuse în sistemul unitar de salarizare asupra angajaților din administrația locală, despre consecințele politicilor bugetar-fiscale și despre refuzul unor primării de a accepta amalgamarea normativă.



Ce înseamnă aceste schimbări pentru comunități și pentru viitorul administrației locale aflăm de la experții CALM Cătălina Scorțescu și Viorel Rusu, de la primarul comunei Botnărești, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM, Victor Gori, primarul de Corjova, Criuleni, Gheorghe Ojog și primara comunei Bilicenii Vechi, Sîngerei, Natașa Bezerău.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/reformele-guvernamentale-efectele-asupra-administra-iei-publice-locale/