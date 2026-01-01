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Botnărești cere referendum: comunitatea acuză CEC și Cancelaria de Stat de blocarea voinței cetățenilor

2 Iulie 2026 — Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins solicitarea Consiliului local Botnărești, raionul Anenii Noi, de a organiza un referendum local privind viitorul administrativ al comunei. Decizia a stârnit nemulțumirea autorităților locale și a locuitorilor, care consideră că le este încălcat dreptul de a se pronunța asupra viitorului comunității lor.



Consiliul comunei Botnărești a aprobat anterior inițierea referendumului, prin care cetățenii urmau să decidă dacă localitatea lor se unește sau nu cu alte unități administrativ-teritoriale. Primarul Victor Gori a declarat că refuzul CEC este o decizie politică, menită să blocheze exprimarea voinței cetățenilor: „CEC a lucrat în tandem cu Cancelaria de Stat pentru a nu permite locuitorilor din Botnărești să se pronunțe asupra viitorului localității lor”, consideră alesul local.



Directorul executiv al CALM, doctor în drept Viorel Furdui, a explicat că referendumul este unica modalitate care reflectă obiectiv voința tuturor cetățenilor. „Ceea ce se întâmplă acum, când se adună doar 5-10% sau chiar mai puțin din locuitori, este o manipulare. Decizia democratică trebuie să fie a cel puțin 50+1 din cetățeni, conform normelor general recunoscute ale democrației.”



Expertul juridic al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), doctor în drept Viorel Rusu, a subliniat că atât legislația națională, cât și normele europene



garantează dreptul comunităților de a fi consultate. Potrivit Cartei Europene a autonomiei locale, art. 5, orice modificare a limitelor teritoriale necesită consultarea comunităților interesate, inclusiv prin referendum. Codul Electoral al Republicii Moldova prevede, de asemenea, că problemele fundamentale, precum delimitarea teritorială, trebuie supuse voinței cetățenilor.



CEC a solicitat Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat să verifice legalitatea hotărârii Consiliului local Botnărești. Cancelaria a constatat caracterul „ilegal” al inițiativei, motiv pentru care CEC a refuzat organizarea referendumului. Totuși, autoritățile locale și experții juridici contestă această interpretare, susținând că refuzul contravine principiilor democratice și angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova.



Cazul Botnărești ridică întrebări importante despre autonomia locală și dreptul comunităților de a decide asupra viitorului lor. Refuzul CEC este perceput de mulți ca o limitare a participării cetățenilor la procesul democratic. Într-un stat care și-a asumat respectarea Cartei Europene a autonomiei locale, ignorarea voinței comunității poate crea un precedent periculos.



Această situație rămâne deschisă și tensionată, iar autoritățile locale din Botnărești insistă că referendumului nu i se poate refuza legitimitatea. În esență, disputa nu este doar despre o decizie administrativă, ci despre respectarea principiului fundamental al democrației: dreptul cetățenilor de a decide.