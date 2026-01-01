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Administraţie Publică
ANUNȚ: CALM lansează Apelul II de Selectare a Localităților Partenere!
2 Iulie 2026 — Programul de consolidare a capacităților în domeniul guvernării sensibile la gen, în cadrul inițiativei „Leadership feminin pentru o guvernare sensibilă la gen – Femeile pentru Pace și Prosperitate (SDC)”, implementată de UN Women Moldova și finanțată de Biroul de Cooperare al Elveției.

???? În perioada iulie – decembrie 2026, programul va sprijini 19 autorități locale în dezvoltarea și implementarea de politici și bugete sensibile la gen, consolidarea coeziunii sociale și implicarea activă a organizațiilor societății civile.

???? Obiectivele programului:

Creșterea capacităților administrațiilor locale în elaborarea și aplicarea politicilor și bugetelor sensibile la gen.
Implementarea inițiativelor locale pentru egalitate de gen și coeziune socială.
Implicarea organizațiilor societății civile, cetățenilor și grupurilor de femei în toate etapele proiectelor.
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Selecția autorităților publice locale se va realiza în baza capacității administrative și a angajamentului instituțional pentru implementarea guvernării sensibile la gen, existenței unei strategii de dezvoltare locală valabile, colaborării cu organizațiile societății civile, promovării leadershipului feminin, implicării în consolidarea coeziunii sociale și incluziunii grupurilor vulnerabile, precum și asigurării unei reprezentări geografice echilibrate. La fel comunitatea găzduiește pe teritoriul său refugiați.
Nu sunt eligibile autoritățile publice locale care au beneficiat anterior de sprijin pentru elaborarea și implementarea politicilor și bugetelor sensibile la gen.

Termen-limită de aplicare:
17 iulie 2026, ora 23:59

???? Documente necesare:
Formularul de exprimare a interesului (Anexa).

Declarația de Angajament semnată de primar(ă).

Scrisoare de intenție din partea unui ONG local.

Copia sau linkul Strategiei de Dezvoltare Locală.

???? Transmiterea aplicațiilor:
Prin e-mail la: info@calm.md și irina.luncasu@calm.md
Mențiune: „Aplicare program de consolidare a capacităților în guvernare sensibilă la gen 2026 – Femeile pentru Pace și Prosperitate”

Pentru detalii vă rugăm să consultați Apelul.

Persoana de contact: Coordonatoare de proiect, Irina Luncașu, e-mail: irina.luncasu@calm.md, tel: 079588442.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

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