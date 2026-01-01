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Expoziția de fotografii „Oameni pentru care punem umărul” ajunge la Parlamentul Republicii Moldova
Chișinău, 3 Iulie 2026 — În perioada 29 iunie – 17 iulie 2026, Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția itinerantă de fotografie „Oameni pentru care punem umărul”, realizată de Centrul CONTACT, în colaborare cu Fundația Soros Moldova.
Expoziția aduce în prim-plan chipurile și poveștile beneficiarilor pentru care organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova muncesc zi de zi: copii, tineri, persoane vârstnice, familii aflate în situații vulnerabile și oameni care au găsit sprijin, oportunități și speranță prin implicarea organizațiilor societății civile.
Prin intermediul fotografiilor și al mărturiilor prezentate, expoziția evidențiază impactul concret al activității organizațiilor neguvernamentale asupra vieții oamenilor și contribuția acestora la dezvoltarea unor comunități mai puternice, mai incluzive și mai solidare.
După ce a fost găzduită de Guvernul Republicii Moldova, expoziția își continuă parcursul în cadrul unui itinerar dedicat promovării rolului societății civile, fiind expusă în perioada 29 iunie – 17 iulie la Parlamentul Republicii Moldova. Inițiativa își propune să aducă mai aproape de public poveștile oamenilor care se află în centrul intervențiilor organizațiilor neguvernamentale și să contribuie la o mai bună înțelegere a valorii și impactului acestui sector.
Potrivit directorului executiv al Centrului CONTACT, Serghei Neicovcen „Această expoziție nu este doar despre organizații, ci despre oameni. Despre cei pentru care punem umărul în fiecare zi. În spatele fiecărui proiect există o poveste reală, un destin și o schimbare concretă. Ne dorim ca vizitatorii să descopere impactul uman al muncii organizațiilor neguvernamentale și să înțeleagă contribuția esențială a societății civile la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova.”
În deschiderea evenimentului, Secretara generală adjunctă a Parlamentului, Tamara Gheorghița, a subliniat că instituția legislativă menține un dialog continuu cu reprezentanții societății civile, evidențiind rolul esențial al organizațiilor neguvernamentale în completarea eforturilor statului de a oferi sprijin persoanelor aflate în situații vulnerabile. „Întotdeauna am apreciat activitatea organizațiilor societății civile care au ca scop sprijinirea unor categorii concrete de persoane – copii, persoane în etate, oameni care au nevoie de un anumit suport. Atunci când există cineva care te poate ajuta, consider că aceasta reprezintă una dintre cele mai clare expresii ale solidarității, ale înțelegerii nevoilor oamenilor și ale capacității de a răspunde acestor nevoi. Să nu uităm de oamenii care într-adevăr pun umărul pentru alți oameni”, a declarat Tamara Gheorghița.
„Expoziția de astăzi este dedicată oamenilor care aleg să se implice și să pună umărul la dezvoltarea comunităților. Ei demonstrează că implicarea civică este una dintre cele mai valoroase resurse ale unei societăți deschise, care devine mai puternică atunci când cetățenii au libertatea și încrederea de a participa activ la viața publică. În același timp, expoziția reprezintă o invitație adresată fiecăruia dintre noi de a contribui la dezvoltarea comunităților din care facem parte și la consolidarea unei societăți deschise, democratice și puternice.”, a declarat Natalia Vîlcu, Directoare de Advocacy și Programe, Fundația Soros Moldova.
Expoziția „Oameni pentru care punem umărul!” poate fi vizitată la Parlamentul Republicii Moldova în perioada 29 iunie – 17 iulie 2026.
Pentru informații suplimentare, puteți contacta: Elena Nofit, Comunicatoare, Centrul CONTACT, Telefon: 069 749 924, E-mail: elena.nofit@contact.md
Expoziția aduce în prim-plan chipurile și poveștile beneficiarilor pentru care organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova muncesc zi de zi: copii, tineri, persoane vârstnice, familii aflate în situații vulnerabile și oameni care au găsit sprijin, oportunități și speranță prin implicarea organizațiilor societății civile.
Prin intermediul fotografiilor și al mărturiilor prezentate, expoziția evidențiază impactul concret al activității organizațiilor neguvernamentale asupra vieții oamenilor și contribuția acestora la dezvoltarea unor comunități mai puternice, mai incluzive și mai solidare.
După ce a fost găzduită de Guvernul Republicii Moldova, expoziția își continuă parcursul în cadrul unui itinerar dedicat promovării rolului societății civile, fiind expusă în perioada 29 iunie – 17 iulie la Parlamentul Republicii Moldova. Inițiativa își propune să aducă mai aproape de public poveștile oamenilor care se află în centrul intervențiilor organizațiilor neguvernamentale și să contribuie la o mai bună înțelegere a valorii și impactului acestui sector.
Potrivit directorului executiv al Centrului CONTACT, Serghei Neicovcen „Această expoziție nu este doar despre organizații, ci despre oameni. Despre cei pentru care punem umărul în fiecare zi. În spatele fiecărui proiect există o poveste reală, un destin și o schimbare concretă. Ne dorim ca vizitatorii să descopere impactul uman al muncii organizațiilor neguvernamentale și să înțeleagă contribuția esențială a societății civile la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova.”
În deschiderea evenimentului, Secretara generală adjunctă a Parlamentului, Tamara Gheorghița, a subliniat că instituția legislativă menține un dialog continuu cu reprezentanții societății civile, evidențiind rolul esențial al organizațiilor neguvernamentale în completarea eforturilor statului de a oferi sprijin persoanelor aflate în situații vulnerabile. „Întotdeauna am apreciat activitatea organizațiilor societății civile care au ca scop sprijinirea unor categorii concrete de persoane – copii, persoane în etate, oameni care au nevoie de un anumit suport. Atunci când există cineva care te poate ajuta, consider că aceasta reprezintă una dintre cele mai clare expresii ale solidarității, ale înțelegerii nevoilor oamenilor și ale capacității de a răspunde acestor nevoi. Să nu uităm de oamenii care într-adevăr pun umărul pentru alți oameni”, a declarat Tamara Gheorghița.
„Expoziția de astăzi este dedicată oamenilor care aleg să se implice și să pună umărul la dezvoltarea comunităților. Ei demonstrează că implicarea civică este una dintre cele mai valoroase resurse ale unei societăți deschise, care devine mai puternică atunci când cetățenii au libertatea și încrederea de a participa activ la viața publică. În același timp, expoziția reprezintă o invitație adresată fiecăruia dintre noi de a contribui la dezvoltarea comunităților din care facem parte și la consolidarea unei societăți deschise, democratice și puternice.”, a declarat Natalia Vîlcu, Directoare de Advocacy și Programe, Fundația Soros Moldova.
Expoziția „Oameni pentru care punem umărul!” poate fi vizitată la Parlamentul Republicii Moldova în perioada 29 iunie – 17 iulie 2026.
Pentru informații suplimentare, puteți contacta: Elena Nofit, Comunicatoare, Centrul CONTACT, Telefon: 069 749 924, E-mail: elena.nofit@contact.md
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