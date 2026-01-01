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CALM avertizează: Termenul de 31 iulie pentru amalgamarea „voluntară” este o ilegalitate și o presiune abuzivă asupra democrației locale

15 Iulie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), prin vocea Directorului Executiv Viorel Furdui, trage un semnal de alarmă major asupra modului în care este desfășurată reforma teritorial-administrativă în Republica Moldova. Într-o analiză detaliată, CALM denunță transformarea procesului de amalgamare voluntară într-o campanie de „autolichidare benevolă”, bazată pe presiuni politice, manipulare și încălcări grave ale statului de drept.



Principala problemă semnalată este impunerea arbitrară a datei de 31 iulie 2026 drept termen-limită pentru deciziile de amalgamare, o condiție care nu are nicio acoperire în legislația națională.



Principalele idei ale declarației:



Ilegalitatea termenului de 31 iulie 2026: Nicio lege (inclusiv Legea nr. 225/2023 sau Hotărârea de Guvern nr. 925/2023) nu prevede o dată-limită pentru amalgamarea voluntară. Documentele oficiale ale Guvernului stipulează că evaluarea reformei se va face abia la finele anului 2026. Acest „termen-limită” este o construcție pur politică și o depășire de competență din partea autorităților centrale.

Șantaj financiar și promisiuni fără garanții: Primarilor li se promit fonduri de dezvoltare, dar nu există mecanisme juridice care să garanteze aceste investiții pe termen lung sau în cazul unei schimbări de guvernare. Mai mult, condiționarea accesului la programe naționale (cum ar fi „Satul European”) de acceptarea amalgamării reprezintă o discriminare neconstituțională.

Stimulente financiare derizorii: Fondul de amalgamare este aprobat anual, fiind vulnerabil la decizii politice. Calculele arată că sumele promise sunt infime în raport cu costurile reale ale infrastructurii (drumuri, apeducte, canalizare). De exemplu, 8 milioane de lei per localitate într-un cluster nu acoperă nici măcar costul unui kilometru de drum modernizat.

Presiuni și abuzuri fără precedent: În timp ce în anul trecut s-au înregistrat doar două fuziuni, numărul de proceduri inițiate în ultima perioadă a explodat artificial la peste 760 de localități (85% din primăriile țării) din cauza amenințărilor administrative: „Amalgamați-vă singuri, altfel vă amalgamăm noi forțat în 2027″.

Riscul de periferizare a satelor: Graba distruge caracterul voluntar al reformei. Lichidarea primăriilor rurale este o decizie irevocabilă care va lăsa comunitățile fără personalitate juridică, fără reprezentare și expuse riscului de a deveni periferii uitate, fără viață socială și culturală.

Răspunderea penală pentru demnitari: CALM avertizează că funcționarii și demnitarii care induc în eroare autoritățile locale și exercită presiuni ilegale pot fi cercetați penal conform Codului Penal al RM pentru abuz de putere (art. 327), exces de putere (art. 328) sau fals în acte publice (art. 332).

„Nu este reformă, este doar o centralizare politică ambalată frumos. Toate guvernările lipsite de memorie instituțională care au realizat reforme radicale, călcând peste democrația locală, au plecat în istorie rapid și definitiv”, a ,menționat Directorul Executiv al CALM.



CALM reiterează respingerea fermă a oricărei forme de amalgamare forțată sau condiționate abuziv și solicită revenirea la un dialog autentic, predictibil și axat pe respectarea Cartei Europene a Autonomiei Locale.



Reforma administrativ-teritorială propusă de Guvern, în loc să devină un instrument de consolidare a societății și de sprijin pentru integrarea europeană, riscă să producă efectul invers: dezbină comunitățile, tensionează relațiile dintre autorități și cetățeni și subminează încrederea în instituțiile statului, transformând un proces care ar trebui să fie democratic și consensual într-un factor de instabilitate ce poate afecta parcursul european al Republicii Moldova.



Pentru a citi întreaga analiză juridică și argumentele detaliate aduse de Directorul Executiv al CALM, accesați postarea originală disponibilă pe Facebook:



https://www.facebook.com/photo?fbid=4486526491615871&set=a.1528075140794369