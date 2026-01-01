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Vlada Ciobanu: „Mă interesează dacă viața unei persoane căreia i se închide școala sau primăria în sat va deveni mai bună”

15 Iulie 2026 — În contextul demisiei premierului Alexandru Munteanu și al desemnării noului candidat Vasile Tofan la funcția de prim-ministru, directoarea de programe a Centrului de Politici și Reforme, Vlada Ciobanu, a explicat într-o emisiune la Europa Liberă că acest lucru îi afectează mai puțin pe cetățeni, mai mult contează reformele care au fost inițiate și trebuie implementate repede-repede.



„Primim constant mesaje că reforma administrației publice locale este făcută participativ. Comunicarea oficială pe Facebook a Cancelariei de Stat este foarte optimistă și încrezătoare. Vedem clustere de primării care colaborează și merg înainte, dar alături sunt oameni din societatea civilă, cetățeni fără interese politice, care spun: stați puțin, noi ne amalgamăm, dar nu știm cu cine. Acestea sunt îngrijorările oamenilor. Pe de o parte, nu este clar ce se întâmplă cu localitatea lor. Pe de altă parte, reforma fiscală a venit, din nou, cu o nepregătire totală.”



Ciobanu a subliniat că reforma presupune dialog cu oamenii până la apariția unei idei, inclusiv prin consultări în cadrul Guvernului. „Trebuie identificate disensiunile și fricile oamenilor, iar acestea sunt foarte mari, atât în ceea ce privește reforma fiscală, cât și reforma administrației publice locale. Ambele schimbă viitorul țării pe decenii și afectează viața oamenilor, care nu știu cum să-și planifice viitorul aici.”



„Faptul că dl Munteanu a plecat nu cred că afectează direct cetățenii. Problema este că aceste reforme sunt în derulare. Până la 31 iulie, localitățile trebuie să se amalgameze voluntar, iar ulterior începe reforma normativă. Vedem haos în localități: sondaje peste sondaje, primării care își încurajează oamenii să fie pentru amalgamare, dar totul se desfășoară într-o confuzie și un haos de comunicare. Aceasta doar pe o singură reformă importantă. În paralel, reforma fiscală este și mai puțin cunoscută și se desfășoară netransparent. Cred că acestea vor fi temele de discuție în continuare. Sper ca viitorul cabinet de miniștri să ia în considerare aceste aspecte. Noul Guvern vine pe fundalul unor crize multiple. Mandatul său este să creeze puțină ordine în acest haos și să vorbească cu oamenii despre reforme complicate.”



Ciobanu a adăugat: „Reforma administrației publice locale va aduce multe provocări. Există și cazuri de succes, care nu trebuie negate, dar procesul de amalgamare trebuie monitorizat. Nu putem spune că dacă un cluster a decis unde va fi primăria, lucrurile vor funcționa automat bine. Trebuie monitorizat ca toate localitățile să fie reprezentate echitabil, să nu existe discriminări pe criterii de limbă, etnie etc. Se discută mult despre potențiale discriminări și despre netransparența fondurilor. Lucrul greu abia începe și toate aceste inițiative trebuie monitorizate, intervenind acolo unde apar probleme.”



La final, directoarea de programe a Centrului de Politici și Reforme a accentuat: „Trebuie să existe mai multe mesaje nu doar despre dezvoltarea economică, ci și despre modul în care această dezvoltare îi ajută pe oameni să trăiască mai bine. Nu mă interesează cum arată Republica Moldova în cifre, ci dacă viața unei persoane căreia i se închide școala sau care nu va mai avea primărie în sat devine mai bună. Asta trebuie povestit. Cifrele sunt importante, dar trebuie să vedem cum impactează ele viețile oamenilor.”