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Viorel Furdui: „Amalgamarea (ne)voluntară este în afara legii, un abuz și riscă să devină o „bombă cu ceas” pentru integrarea europeană a Republicii Moldova -dacă nu este corectat cursul ei, va exploda în cel mai important moment”

18 Iulie 2026 — „Dorim să corectăm ceea ce nu a funcționat până acum și să construim împreună o reformă democratică, bazată pe consultare reală, consens și respect față de comunități”



La întrevederea cu premierul desemnat Vasile Tofan, directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a atras atenția că prioritatea noastră principală trebuie să fie integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.



„Este un obiectiv ambițios, dar realizabil, dacă reușim să consolidam societatea, sa reducem din tensiune si asigurăm un climat sănătos de cooperare în societate.



Dumneavoastră, domnule prim-ministru desemnat, veți avea un rol esențial în acest proces, mai ales pe plan economic și instituțional.



Din păcate, modul în care se implementează în prezent reforma administrației publice locale riscă să devină o ‘bombă cu ceas’, cu efecte negative ce vor apărea exact în perioada electorală. În loc să consolideze comunitățile, actualele măsuri creează tensiuni între primari și cetățeni, ridicând întrebări despre distribuirea resurselor și garanțiile pentru viitor.



De aceea, solicităm un consens cât mai larg asupra reformei și convocarea de urgență a Comisiei Paritare, care nu s-a mai întrunit de peste un an – fapt ilegal.



În plus, atragem atenția asupra datei de 31 iulie, impusă artificial pentru amalgamarea primăriilor. Această prevedere nu există în niciun act normativ, singura referință fiind sfârșitul anului 2026, menționat în strategie”, a atras atenția Viorel Furdui.



Propunerile CALM pentru premierul desemnat au fost:



- Lichidarea nivelului 2 al administrației publice locale, cu întărirea agențiilor de dezvoltare regională. Care este real de realizat deoarece exista consens larg social, politic si in cadrul APL.



- Opțiunea 2: Reducerea numărului de raioane la 5–6, conform standardelor europene.



- Întărirea rolului orașelor în impulsionarea procesului de amalgamare, atragerea și gestionarea fondurilor europene. Inclusiv creșterea semnificativa a bazei fiscale ale oraselor .



- Descentralizare financiară reală, pentru ca primăriile să nu mai fie discriminate și să poată funcționa eficient.



Totodată, CALM a cerut prelungirea procesului de amalgamare voluntară, pentru a evita tensiuni sociale și exploatarea politică în campanii electorale. „Dacă nu se va acționa responsabil, riscăm ca reforma să fie folosită ca instrument politic și să devina unul fin cele mai periculoase factori de dezbinare, tensionare si destabilizeze societatea”, a atras atenția Viorel Furdui.