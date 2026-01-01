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Reforma locală nu se face unilateral: CALM cere premierului desemnat Vasile Tofan consens real, descentralizare fiscală și anularea termenelor abuzive

18 Iulie 2026 — În cadrul unei întrevederi cruciale pentru viitorul comunităților locale, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a prezentat premierului desemnat, Vasile Tofan, o poziție fermă și argumentată structural cu privire la reforma administrației publice locale. Mesajul central este clar: o reformă de o asemenea amploare nu poate fi impusă de sus în jos, prin consultări pur formale și simulări ale dialogului. Reprezentanții CALM au atras atenția că autoritățile locale au fost constant marginalizate în acest proces. Mai mult, Comisia Paritară nu s-a mai întrunit de aproape un an, fapt ce reprezintă o încălcare directă a prevederilor legale și blochează dialogul instituțional. „Consultările formale nu înseamnă reformă democratică, deoarece ignoră vocea celor direct afectați. Modul actual în care se forțează lucrurile este ca o bombă cu ceas, ale cărei efecte negative vor exploda social și politic, inclusiv în perioada electorală. Termenul de 31 iulie impus primăriilor pentru amalgamare este unul ilegal și nerealist.”



Printre propunerile prezentate de CALM noului premier desemnat se numără:



1. Lichidarea nivelului II al administrației publice locale și întărirea agențiilor de dezvoltare regională. Existând un consens larg politic si social . Sau, reducerea numărului de raioane la 5–6, conform standardelor europene,



2. Consolidarea rolului orașelor în atragerea fondurilor și dezvoltarea regională. Orașele-centre de reședință să beneficieze integral (100%) de impozitul pe veniturile persoanelor fizice, etc.



3. Prelungirea procesului de amalgamare voluntară pentru a evita tensiunile sociale și exploatarea politică a acestui subiect în campaniile electorale.



4. Masuri concrete si eficiente de descentralizare financiara.



Alte probleme semnalate de CALM la întrevederea cu premierul desemnat:



- Fondul de cofinanțare și prefinanțarea proiectelor europene

Primăriile din Republica Moldova implementează, începând cu anul 2024, proiecte finanțate din fonduri europene. Totuși, lipsa unui fond de cofinanțare și a mecanismelor de prefinanțare pune în pericol investiții de milioane de euro. „Există riscul ca aceste proiecte să fie blocate, deoarece primăriile trebuie să achite din resurse proprii înainte de a primi rambursarea, ceea ce este imposibil pentru multe comunități”, a subliniat CALM.



- Digitalizarea serviciilor publice și accesul la registrele de stat

În contextul reformei administrativ-teritoriale, CALM a cerut soluții urgente pentru interconectarea registrelor și accesul administrațiilor locale la bazele de date naționale. „Dacă nu asigurăm digitalizarea și accesul real la registre, reforma riscă să devină o povară birocratică pentru cetățeni, obligându-i să bată drumurile între instituții”.



- Reforma bugetar-fiscală și veniturile proprii ale primăriilor

Primăriile au în prezent doar 7–9% din PIB ca venituri proprii, provenite în principal din impozitul pe salarii și impozitul pe imobil, acesta din urmă nefiind reevaluat din 1986. „Este inadmisibil ca administrațiile locale să rămână dependente de centru. Trebuie urgent soluționată problema impozitului la locul de trai, acolo unde cetățeanul beneficiază de servicii. În plus, TVA-ul trebuie aplicat la produs, nu la consum, altfel 80% din resurse rămân la Chișinău, iar cele 892 de unități administrativ-teritoriale primesc doar 20%”.



De asemenea, CALM a atras atenția asupra intenției neconstituționalitate de a plafona reducere a taxelor și impozitelor locale, ceea ce ar diminua și mai mult veniturile proprii ale primăriilor. „Este nevoie de o ședință separată dedicată politicii bugetar-fiscale, pentru că aceasta afectează direct capacitatea administrațiilor locale de a funcționa și de a oferi servicii cetățenilor”.



CALM a reiterat disponibilitatea de a colabora cu Guvernul, astfel încât reforma să aducă beneficii reale cetățenilor, iar autoritățile publice locale să dispună de mecanismele necesare pentru a dezvolta comunitățile.