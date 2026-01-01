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Semnal de alarmă de la CALM și mediul academic: Actuala reformă teritorială comportă riscuri majore de legalitate și poate periclita democrația locală și parcursul european

18 Iulie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a avut o întrevedere cu premierul desemnat, Vasile Tofan, în cadrul căreia i-au fost prezentate mai multe propuneri privind îmbunătățirea reformei administrației publice locale.



În același timp, reprezentanții mediului academic subliniază că succesul acestei reforme depinde de existența unei viziuni clare și de implicarea tuturor actorilor relevanți. În lipsa acestor elemente, există riscul ca procesul să rămână fragmentat și reversibil.



Potrivit experților în domeniu, reforma administrativ-teritorială nu trebuie redusă la o simplă „amalgamare” a localităților. Ea trebuie să fie un demers bine fundamentat, bazat pe principii de autonomie locală, descentralizare financiară și consultarea populației. O reformă grăbită și nepregătită ar putea compromite nu doar funcționarea administrației, ci și parcursul european al Republicii Moldova.



În prezent, situația din teritoriu reflectă un climat de confuzie: sondaje repetate, haos de comunicare și incertitudine. Această lipsă de coerență afectează credibilitatea și eficiența unei reforme ce ar trebui să fie una dintre cele mai importante pentru viitorul R. Moldova.



De la protagoniștii emisiunii „La Înălțime cu CALM”: directorul executiv Viorel Furdui; directorul Școlii de Administrație Publică Sergiu Palihovici; directoarea de programe a Centrului de Politici și Reforme, Vlada Ciobanu și profesorul universitar și conferențiar în științe administrative Sergiu Cornea, aflăm la ce ar trebui să atragă atenția noul Guvern în procesul de reformă.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/semnal-de-alarm-de-la-calm-mediul-academic-actuala-reform-teritorial-comport-riscuri-majore-de-legalitate-poate-periclita-democra-ia-local-parcursul-european/