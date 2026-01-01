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Octavii Ivanov despre amalgamare: „Mai bine să mergi încet, dar în direcția corectă, decât să alergi spre eșec”

23 Iulie 2026 — În contextul reformei administrativ-teritoriale inițiate de Guvern, consilierul local din Criva, Briceni și expert CALM, Octavii Ivanov, fost primar în perioada reformei județelor (1999), atrage atenția asupra provocărilor și riscurilor majore ale acestui exercițiu, desfășurate într-un climat politic incert, marcat de schimbarea Guvernului și lipsa unei viziuni clare asupra pașilor următori.



Potrivit alesului local, reforma este discutată mai mult ca o reducere a numărului de primării, nu ca o îmbunătățire a calității serviciilor publice.



„Cadrul juridic complet lipsește, ceea ce face imposibilă o analiză de impact reală. Există confuzie privind competențele, resursele financiare și statutul juridic al noilor unități administrative. Costurile ascunse sunt enorme: schimbarea actelor, uniformizarea tarifelor, reorganizarea personalului, detalii importante despre care nu se prea vorbește”, a atras atenția Octavii Ivanov .



De asemenea, expertul în APL a constatat că consultarea publică este insuficientă, iar cetățenii nu primesc răspunsuri clare la întrebări fundamentale precum: „Care sunt avantajele concrete ale amalgamării?”



În calitate de ales local, Octavii Ivanov amintește că a trecut prin două reforme teritoriale (1999 și 2003) și a văzut complexitatea lor. „Deși atunci procedurile erau mai bine pregătite, provocările au fost mari. Astăzi, pericolul este ca procesul să fie grăbit, fără o direcție clară, ceea ce ar putea duce la un eșec rapid. „Era nevoie ca reforma actuală să fie testată pe câteva primării pilot, pentru a vedea unde funcționează mai bine și unde apar blocaje”, a menționat Ivanov.



Expertul CALM a reiterat că este nevoie de claritate juridică și normativă înainte de orice decizie; analize de impact reale, cu scenarii și prognoze bazate pe date concrete; consultări autentice cu cetățenii și autoritățile locale; protecția personalului și planuri clare pentru reorganizarea serviciilor publice; transparență financiară privind costurile și beneficiile reformei; dar și de indicatori de succes clari, precum calitatea serviciilor, investițiile și veniturile proprii, nu doar numărul primăriilor comasate.



Octavii Ivanov subliniază că reforma nu trebuie privită doar ca o reducere de primării, ci ca o reconfigurare a administrației locale pentru a fi mai eficientă, mai transparentă și mai apropiată de cetățeni. „Mai bine să mergi încet, dar în direcția corectă, decât să alergi spre eșec”, a declarat consilierul local.



Expertul consideră esențial ca reforma să fie legitimată prin consens social și referendum, pentru ca oamenii să înțeleagă și să accepte schimbările. „Post-implementarea este mai importantă decât procesul în sine. Dacă nu avem o viziune clară și mecanisme bine stabilite, riscăm să pierdem încrederea cetățenilor și să compromitem viitorul administrației locale”, a concluzionat Ivanov.