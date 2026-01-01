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CALM susține poziția Premierului Tofan privind lichidarea nivelului raional – există un consens general, este real și posibil!

23 Iulie 2026 — În urma acordării votului de încredere de către Parlament noului Cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan, având în vedere faptul că actualul prim-ministru s-a pronunțat public anterior asupra ineficienței consiliilor raionale, în contextul în care această propunere a fost vociferată în cadrul întrunirii CALM cu premierul desemnat și că ea corespunde întru totul viziunii noului șef al Executivului,Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) solicită inițierea procedurii de revizuire a Constituției Republicii Moldova, în vederea eliminării nivelului II de organizare administrativ-teritorială – raioanele.



La fel ca și prim-ministrul, CALM consideră că raioanele reprezintă o structură depășită, lipsită de atribuții reale și care consumă anual milioane de lei din bugetul de stat, fără a aduce valoare adăugată în procesul de guvernare locală. Menținerea acestui nivel administrativ artificial generează cheltuieli inutile și frânează dezvoltarea comunităților locale.



Argumente principale în favoarea lichidării raioanelor:



- Raioanele nu mai au competențe clare și utile pentru cetățeni.

- Structura actuală dublează funcțiile administrației publice locale și centrale.

- Bugetul de stat suportă cheltuieli semnificative pentru menținerea unor instituții fără rol real.

- Eliminarea nivelului II ar permite redirecționarea resurselor către primării și comunități, acolo unde nevoile cetățenilor sunt imediate și concrete.



Potrivit Titlului VI din Constituție, procesul presupune mai multe etape obligatorii:



1. Inițiativa de revizuire – poate fi lansată de Guvern, Parlament sau de cel puțin 200.000 de cetățeni. CALM consideră că cea mai rezonabilă cale este inițierea de către Guvern, prin aprobarea unui proiect de lege constituțională.



2. Avizarea de către Curtea Constituțională – avizul poate fi emis într-un termen de până la o lună, având în vedere că inițiativa nu afectează caracterul suveran și unitar al statului.



3. Adoptarea în Parlament – legea constituțională poate fi votată după cel puțin 6 luni de la prezentarea inițiativei.



4. Promulgarea de către Președintele Republicii Moldova și publicarea în Monitorul Oficial.



În condițiile unui consens politic și a unei colaborări loiale între instituții, modificarea Constituției ar putea fi realizată într-un termen de 7–9 luni.



CALM consideră că realizarea acestui obiectiv reprezintă un test pentru premierul Vasile Tofan și o bază solidă pentru edificarea unui consens general privind reforma APL.



În concluzie, CALM reafirmă angajamentul său pentru o administrație publică locală eficientă, modernă și orientată spre cetățean. Eliminarea raioanelor va contribui la descentralizarea reală, la utilizarea judicioasă a banului public și la consolidarea autonomiei locale.