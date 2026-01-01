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Veaceslav Plămădeală: „Această formulă neclară de amalgamare voluntară mai mult ne dezbină decât ne adună”

24 Iulie 2026 — Primăria Puhăceni, condusă de Veaceslav Plămădeală, a inițiat procesul de amalgamare voluntară cu satul Delacău, având în vedere pragul de 3.000 de locuitori stipulat de autoritățile centrale. Împreună, cele două localități depășesc acest prag, ajungând la circa 3.400 de locuitori.



Edilul consideră că această formulă este realistă și sustenabilă, spre deosebire de varianta extinsă cu patru sate – Puhăceni, Delacău, Șerpeni și Speia – promovată de unii factori politici.



„Când au venit politicienii noștri în teritoriu le-am spus omenește: dați să încercăm să ne unim două sate, mai ales că suntem două localități active. La colectarea impozitelor doar Puhăceniul are 3400 de persoane, iar Delacăul are 2000 de contribuabili, adică împreună avem conectați la viața comunității 5400 de oameni.”



Consilierii locali din Puhăceni au refuzat să inițieze procesul de amalgamare cu toate cele patru sate, invocând faptul că la această etapă ar trebui să ne asumăm „greul mai ușor”.



„Poate cuiva i se pare floare la ureche această povară a amalgamării a patru sate. Marea majoritate a celor apți de muncă au plecat, iar mulți din cei rămași sunt fie bătrâni, fie oameni fără motivație să învețe. În aceste condiții, e mai ușor să gestionăm două sate decât patru. Satul nu funcționează ca un guvern descentralizat, ci ca o instituție unică, unde primăria trebuie să gestioneze toate responsabilitățile locale.”



Edilul a subliniat că două sate consolidate – Puhăceni și Delacău – ar fi o formulă mai realistă, cu o populație de peste 5.000 de persoane conectate la viața comunității.



Alesul local a constatat că reprezentanții primarului în teritoriu nu pot îndeplini toate atribuțiile pe care le are un edil. „Mă refer la Legea 140 privind protecția și drepturile copiilor și alte elemente de responsabilitate, cum ar fi gestionarea riscurilor sau chiar gestionarea tuturor chestiunilor locale ce vizează comportamentul unora sau altora. Toate aceste momente le gestionezi mai ușor având primărie în sat.”



Primarul atrage atenția și asupra altor dificultăți majore pe care le-ar aduce o amalgamare la scară mare:



- Suprapunerea responsabilităților și atribuții neclare pentru administrație.

- Creșterea birocrației, cu proceduri mai complicate și decizii mai lente.

- Conflicte de interese între sate privind stabilirea centrului administrativ.

- Riscuri sociale: gestionarea protecției copiilor, sprijinului pentru bătrâni și ordinii publice ar deveni mai dificilă.

- Pierderea identității locale, prin diluarea specificului fiecărei comunități.



„O amalgamare la patru sate mari poate părea atractivă pe hârtie, dar în realitate ar aduce o povară enormă pentru administrație și cetățeni”, a declarat edilul.



Primăria Puhăceni consideră că amalgamarea cu Delacău este soluția optimă pentru consolidarea resurselor și îmbunătățirea vieții comunității. În schimb, varianta extinsă cu patru sate ar genera riscuri administrative și sociale greu de gestionat. În acest sens, primăria satului Puhăceni intenționează să inițieze un referendum local pentru a afla părerea tuturor cetățenilor la acest subiect de importanță majoră pentru viitorul comunității lor.