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Guvernul trebuie să clarifice statutul juridic al Conceptului: reforma APL nu poate fi legalizată prin acte interne, avertizează CALM!

24 Iulie 2026 — La 23 iulie a avut loc ședința Secretariatului de implementare a Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2023–2030. Membrii Secretariatului au analizat Raportul intermediar de evaluare al Programului pentru perioada 2023–2026 și au discutat pașii pentru elaborarea noului program aferent perioadei 2027–2030.



La eveniment a participat și expertul CALM, Viorel Rusu, care a formulat observații privind modul de prezentare și încadrare a conceptului de reformă a administrației publice locale.



Potrivit expertului CALM, doctor în drept, Viorel Rusu, conceptul prezentat de Cancelaria de Stat nu se încadrează în documentele de politici aprobate (Strategia 2023–2030 și Programul 2023–2026). „Dacă elaborăm un nou program pentru realizarea strategiei, atunci viziunea asupra administrației publice locale trebuie să fie discutată cu toți actorii relevanți. Conceptul nu poate fi aprobat printr-un simplu act intern, deoarece se dublează cu documentele existente și nu are statut juridic clar”, a explicat expertul. Viorel Rusu a subliniat că Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), universitățile și institutele de profil, dar și alte organizații reprezentative trebuie implicate în procesul de elaborare. „Dacă Cancelaria prezintă un concept propriu, atunci și CALM, și mediul academic, și alte instituții au dreptul să-și prezinte viziunile. Este nevoie de transparență și consultare reală.”



În urma discuțiilor, reprezentanții Cancelariei de stat, au luat act de observațiile formulate și au menționat că prezentarea conceptului va fi tratată ca un document intern al Cancelariei de Stat, urmând să fie clarificat statutul acestuia.



Expertul Viorel Rusu a accentuat că reforma administrației publice locale trebuie să fie fundamentată pe norme legale clare și pe consultarea tuturor actorilor relevanți, pentru a evita suprapuneri, discriminări și blocaje instituționale.



CALM susține că întregul concept de reformă a administrației publice locale, promovat de Cancelaria de Stat, nu are acoperire în cadrul legal actual, iar acest lucru trebuie remediat cât mai curând, printr-un proces transparent de legiferare — nu prin acte interne care nu pot substitui o bază juridică solidă.



De asemenea, data de 31 iulie, invocată drept termen pentru „amalgamarea voluntară” a unităților administrativ-teritoriale, nu se regăsește în nicio lege, hotărâre de guvern sau act normativ în vigoare. CALM cere Cancelariei să clarifice explicit temeiul legal al acestui termen sau, în lipsa lui, să renunțe la impunerea sa.



CALM atenționează, totodată, că funcționarii publici care impun autorităților locale respectarea unui concept și a unui termen fără acoperire legală se expun unor riscuri de răspundere juridică, întrucât acțiunea administrativă trebuie să se desfășoare strict în limitele legii.



CALM își reafirmă disponibilitatea de a contribui constructiv la elaborarea unui cadru legal corect pentru reforma APL și solicită deschiderea unui dialog real cu toți actorii relevanți, inclusiv cu autoritățile publice locale, înainte de aplicarea oricărei măsuri cu impact asupra acestora.



Graba și lipsa de timp invocate de autorii reformei nu pot servi drept motiv pentru continuarea unor acțiuni abuzive și pentru încălcarea legii și nu vor servi drept motiv pentru exonerarea de răspundere juridică viitoare a tuturor celor care au neglijat legea.