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Reforma APL, în afara legii: CALM cere instituțiilor statului să intervină

25 Iulie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a cerut intervenția instituțiilor statului pentru a readuce reforma administrativ-teritorială pe calea legalității. Asociația autorităților locale acuză că procesul se bazează pe un concept neaprobat juridic, invocându-se un termen-limită (31 iulie 2026) fără acoperire legală.



Totodată, CALM susține eliminarea raioanelor, considerându-le structuri depășite și costisitoare. Experți și primari atrag atenția că reforma trebuie să consolideze autonomia locală și calitatea serviciilor publice, nu doar să reducă numărul de primării.



Abordăm aceste subiecte în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”.



Protagoniștii ediției sunt: primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședintele CALM, Marcel Bobeica; expertul CALM, consilier local în Criva, Briceni, și fost primar, Octavian Ivanov; expert CALM, doctor în drept, Viorel Rusu; și primarul de Puhăceni, Anenii Noi, Veaceslav Plămădeală.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/reforma-apl-n-afara-legii-calm-cere-institu-iilor-statului-s-intervin/