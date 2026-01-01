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CALM avertizează: termenul de 31 iulie este ilegal și un abuz penal grav; apel către conducerea Republicii Moldova și organele de ordine pentru corectarea situației și readucerea reformei APL în câmpul legal

26 Iulie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a expediat o adresare oficială către Președinta Maia Sandu; Președintele Parlamentului Igor Grosu, deputaților din Parlament; Prim-ministrului Vasile Tofan; Procurorului General al Republicii Moldova Alexandru Machidon și Directorului Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteață, prin care solicită intervenția urgentă a instituțiilor statului pentru readucerea reformei administrativ-teritoriale pe calea legalității și a statului de drept, oprirea presiunilor ilegale asupra autorităților publice locale și restabilirea unui dialog autentic cu comunitățile.



În Adresare CALM atrage atenția că reforma administrativ-teritorială se întemeiază pe un concept neaprobat prin nicio normă juridică, impus totuși ca bază de implementare. Data de 31 iulie și presiunea fără precedent exercitată de Cancelaria de Stat și de unii deputați asupra primarilor și aleșilor locali, pentru o amalgamare pretins „voluntară”, constituie o ilegalitate majoră și un abuz grav, care lovește în autonomia locală și în statul de drept și reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru parcursul european al Republicii Moldova.



Constatările recente ale unor promotori ai acestui model confirmă că întregul proces al reformei APL se desfășoară în afara legii, iar invocarea unui proiect de document neadoptat ca temei juridic este dovada clară a depășirii atribuțiilor legale.



CALM atrage atenția asupra următoarelor aspecte:



Art. 327 Cod penal — Abuz de putere sau abuz de serviciu;

Art. 328 Cod penal — Exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu;

Art. 329 Cod penal — Neglijența în serviciu;

Art. 332 Cod penal — Falsul în acte publice;

Art. 339 Cod penal — Uzurparea puterii de stat.



Aceste fapte, prin natura și consecințele lor, pun în pericol ordinea constituțională, autonomia locală și viitorul european al Republicii Moldova.



Reieșind din cele expuse în Adresare, CALM solicită:



Doamnei Președinte Maia Sandu — să intervină pentru restabilirea legalității și reducerea tensiunilor sociale;

Parlamentului — să legifereze exclusiv prin lege organică orice calendar sau procedură de reformă;



- Prim-ministrului — să reevalueze cursul reformei și să redeschidă dialogul autentic cu APL;

- Procurorului General — să examineze faptele și să dispună verificările necesare;

- SIS — să evalueze riscurile pentru ordinea constituțională și democrația locală.

- Reforma administrativ-teritorială nu poate fi construită pe presiuni ilegale, pe termene inventate și pe documente fără valoare juridică. Viitorul european al Republicii Moldova presupune respectarea Constituției, a legilor și a principiilor statului de drept.



CALM reafirmă că va utiliza toate mijloacele legale pentru a apăra autonomia locală și dreptul comunităților de a decide în mod liber și responsabil asupra propriului viitor.



Adresarea CALM este atașată mai sus.