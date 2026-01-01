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Creșterea gradului de conștientizare și învățarea de la comunitatea persoanelor cu dizabilități de auz
Chișinău, 27 Iulie 2026 — Alianța INFONET anunță un nou eveniment din ciclul de prelegeri online cu genericul „Conferințele Accesibilității”.
La 28 iulie 2026 va avea loc conferința cu subiectul „Accesibilitatea nu este o alegere! Este dreptul de a fi vizibil: creșterea gradului de conștientizare și învățarea de la comunitatea persoanelor cu dizabilități de auz”.
În calitate de expert este invitat Ugo Marsili, profesor asociat în cadrul Departamentului de Limbi și Culturi al Universității din Reading (Marea Britanie). Anterior, a lucrat ca responsabil cu dizabilitățile, responsabil cu conștientizarea dizabilităților, director adjunct al tutoratului academic, responsabil cu departamentul de limbaj lingvistic pentru limbajul semnelor britanic (BSL), rusă și franceză și responsabil cu departamentul de marketing. Cu peste douăzeci de ani de experiență internațională în învățământul superior, predarea limbilor străine, formarea cadrelor didactice și consultanță, este specializat în educație multilingvă, pedagogie incluzivă și inovare curriculară.
În calitate de responsabil cu incluziunea, dezvoltarea și inovarea, bazându-se pe propria experiență ca fost student la BSL, a stabilit și a condus de atunci oferta de BSL a Universității. De la lansarea sa în 2017, a lucrat alături de o echipă de colegi cu dizabilitate de auz, dezvoltând o vastă expertiză în cultura persoanelor cu dizabilități și educația accesibilă. A conceput și a oferit cursuri de conștientizare a persoanelor cu dizabilități de auz și incluziune a dizabilităților pentru universități și organizații externe.
Pe lângă aceste roluri de conducere, lucrează la nivel internațional ca formator și consultant de profesori, proiectând și oferind cursuri de formare în educație lingvistică, accesibilitate și traducere audiovizuală pentru universități, instituții publice și organizații internaționale din întreaga Europă. Munca sa include proiecte finanțate de UE și cursuri de formare specializată în Polonia, Letonia, Georgia, Belarus, Islanda și pentru Parlamentul European. La Universitatea Reading, promovează o comunitate studențească vibrantă prin crearea de oportunități extra curriculare care completează predarea formală, sporind expunerea studenților la limbajul semnelor, cultura persoanelor cu deficiențe de auz și accesibilitatea prin inițiative precum limbajul semnelor condus de studenți și cluburi de film. Este invitat în mod regulat să susțină prezentări principale și cursuri de formare specializată privind educația multilingvă, accesibilitatea și practica incluzivă la conferințe internaționale și evenimente profesionale.
Conferința se va desfășura în intervalul orelor 10.00-13.00 și toți cei interesați sunt invitați să se alăture:
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81590490059?pwd=dfhBdutNHhooS1Oaz8FHoZi7hUMWAu.1
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director de proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”.
Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.
La 28 iulie 2026 va avea loc conferința cu subiectul „Accesibilitatea nu este o alegere! Este dreptul de a fi vizibil: creșterea gradului de conștientizare și învățarea de la comunitatea persoanelor cu dizabilități de auz”.
În calitate de expert este invitat Ugo Marsili, profesor asociat în cadrul Departamentului de Limbi și Culturi al Universității din Reading (Marea Britanie). Anterior, a lucrat ca responsabil cu dizabilitățile, responsabil cu conștientizarea dizabilităților, director adjunct al tutoratului academic, responsabil cu departamentul de limbaj lingvistic pentru limbajul semnelor britanic (BSL), rusă și franceză și responsabil cu departamentul de marketing. Cu peste douăzeci de ani de experiență internațională în învățământul superior, predarea limbilor străine, formarea cadrelor didactice și consultanță, este specializat în educație multilingvă, pedagogie incluzivă și inovare curriculară.
În calitate de responsabil cu incluziunea, dezvoltarea și inovarea, bazându-se pe propria experiență ca fost student la BSL, a stabilit și a condus de atunci oferta de BSL a Universității. De la lansarea sa în 2017, a lucrat alături de o echipă de colegi cu dizabilitate de auz, dezvoltând o vastă expertiză în cultura persoanelor cu dizabilități și educația accesibilă. A conceput și a oferit cursuri de conștientizare a persoanelor cu dizabilități de auz și incluziune a dizabilităților pentru universități și organizații externe.
Pe lângă aceste roluri de conducere, lucrează la nivel internațional ca formator și consultant de profesori, proiectând și oferind cursuri de formare în educație lingvistică, accesibilitate și traducere audiovizuală pentru universități, instituții publice și organizații internaționale din întreaga Europă. Munca sa include proiecte finanțate de UE și cursuri de formare specializată în Polonia, Letonia, Georgia, Belarus, Islanda și pentru Parlamentul European. La Universitatea Reading, promovează o comunitate studențească vibrantă prin crearea de oportunități extra curriculare care completează predarea formală, sporind expunerea studenților la limbajul semnelor, cultura persoanelor cu deficiențe de auz și accesibilitatea prin inițiative precum limbajul semnelor condus de studenți și cluburi de film. Este invitat în mod regulat să susțină prezentări principale și cursuri de formare specializată privind educația multilingvă, accesibilitatea și practica incluzivă la conferințe internaționale și evenimente profesionale.
Conferința se va desfășura în intervalul orelor 10.00-13.00 și toți cei interesați sunt invitați să se alăture:
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81590490059?pwd=dfhBdutNHhooS1Oaz8FHoZi7hUMWAu.1
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director de proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”.
Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.
Autor: Alianța INFONET Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
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