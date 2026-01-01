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CALM A AVUT DREPTATE: REFORMA APL ESTE ÎN AFARA LEGII, IAR STATUL DE DREPT ȘI AUTONOMIA LOCALĂ SUNT ÎN PERICOL!

28 Iulie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) atrage atenția opiniei publice și a partenerilor internaționali asupra unei situații alarmante: în Parlament a fost înregistrat peste noapte un proiect de lege ce urmează a fi adoptat în regim de urgență, cu scopul de a acoperi ilegalitățile comise de Cancelarie în legătură cu termenul de 31 iulie și cu un concept de reformă administrativ-teritorială care nu a fost niciodată aprobat.



Acest demers legislativ nu doar că nu repară abuzurile anterioare, ci le agravează, fiind promovat cu încălcarea procedurilor constituționale și contrar deciziilor Curții Constituționale.



Astfel, la 23 iulie, un grup de deputați au introdus amendamentul nr. 235, care instituie un moratoriu asupra amalgamării „voluntare”. Culmea este că amendamentul nu a fost inclus într-o lege dedicată reformei administrativ-teritoriale, ci strecurat într-un proiect de lege despre etica profesională și managementul resurselor umane. Această manevră legislativă este lipsită de orice etică, fiind un exemplu de cinism politic: exact în legea eticii s-a ascuns o prevedere care nu are nicio legătură cu obiectul actului normativ.



Totodată, moratoriul ar urma să intre în vigoare abia la 31 august 2026, adică după termenul de 31 iulie, prezentat anterior de autorități ca fiind „bătut în cuie”. Tot ce s-a obținut prin presiuni și abuzuri până la acea dată rămâne valabil. Cu alte cuvinte, legea nu anulează ilegalitățile deja comise, ci doar blochează eventuale acțiuni ulterioare. Inițiatorii invocă acum standardele Comisiei de la Veneția privind stabilitatea și predictibilitatea normelor electorale — aceleași standarde pe care le-au ignorat luni de zile, presând primarii cu un termen fără bază legală și promovând un concept de reformă inexistent ca act normativ aprobat.



CALM a avertizat încă din prima zi că presiunile exercitate înainte de 31 iulie nu au avut nicio bază legală. Astăzi însă chiar autorii reformei confirmă acest lucru prin faptele lor: încearcă să acopere abuzurile printr-o lege fulger, cu intrare imediată în vigoare.



CALM atrage atenția că această practică depășește orice limită admisibilă și reprezintă un atac direct asupra statului de drept și autonomiei locale.



Reieșind din cele expuse, CALM solicită ferm retragerea amendamentului nr. 235 și revenirea la procedura constituțională normală pentru reforma administrativ-teritorială:



· Elaborarea unui concept și a unei viziuni agreate prin consens general;



· Consultarea obligatorie a autorităților publice locale;



· Respectarea tuturor etapelor legale, nu inventarea lor peste noapte, în spatele unei legi despre etică profesională.