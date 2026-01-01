Vizualizări: 254
Accesibilitatea nu este o alegere! Este dreptul fiecărei persoane de a fi vizibilă
Chisinau, 31 Iulie 2026 — Alianța INFONET a organizat un nou eveniment în cadrul acivităților online „Conferințele Accesibilității”, pe 28 iulie 2026, cu tema „Accesibilitatea nu este o alegere, este dreptul fiecărei persoane de a fi vizibilă: creșterea gradului de conștientizare și învățarea de la comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz”. La eveniment au participat 38 persoane: pedagogi, funcționari electorali, persoane cu dizabilități, reprezentanți din sectorul asociativ.
În calitate de expert invitat, l-am avut alături pe Ugo Marsili, profesor asociat în cadrul Departamentului de Limbi și Culturi al Universității din Reading, Marea Britanie. Anterior, a ocupat funcțiile de Responsabil pentru dizabilitate, Coordonator al programelor de conștientizare privind dizabilitatea, Director adjunct pentru tutoratul academic, Coordonator al programelor de Limbajul Semnelor Britanic (BSL), limba rusă și limba franceză, precum și Responsabil de marketing. Cu peste douăzeci de ani de experiență internațională în învățământul superior, predarea limbilor străine, formarea profesorilor și consultanță, acesta este specializat în educație multilingvă, pedagogie incluzivă și inovare curriculară.
Conferința „Accesibilitatea nu este o alegere: învățând de la comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz”, susținută de dr. Ugo Marsili, a evidențiat importanța depășirii perspectivei conform căreia accesibilitatea reprezintă doar o cerință de conformitate și adoptarea acesteia ca drept fundamental al omului. Sesiunea a contestat concepțiile greșite frecvent întâlnite despre personale cu deficiențe de auz și a încurajat participanții să recunoască persoanele cu deficiențe de auz ca membri ai unei comunități lingvistice și culturale bogate, nu doar prin prisma dizabilității.
Prin exemple practice, discuții interactive și povești personale ale membrilor comunității persoanelor cu deficiențe de auz, prezentarea a explorat barierele cu care persoanele date continuă să se confrunte în educație, sistemul de sănătate, ocuparea forței de muncă și comunicarea de zi cu zi. A fost subliniată necesitatea unei conștientizări sporite, a acceptării și adaptării, inclusiv prin asigurarea interpreților calificați în limbajul semnelor, subtitrării, practicilor de comunicare incluzivă și a unor medii de învățare accesibile. Totodată, au fost prezentate inițiativele Universității din Reading privind promovarea Limbajului Semnelor Britanic (BSL), programele de conștientizare dedicate comunității persoanelor cu deficiențe de auz și proiectele de incluziune coordonate de studenți, ca exemple de bune practici.
Mesajul-cheie a fost că accesibilitatea nu reprezintă o facilitate opțională, ci o responsabilitate comună care permite participarea și vizibilitatea în condiții de egalitate pentru toți. Învățând direct de la comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și adoptând abordări incluzive, organizațiile și instituțiile pot contribui la crearea unor medii în care barierele de comunicare sunt eliminate, diversitatea este celebrată, iar fiecare persoană are oportunitatea de a participa pe deplin la viața socială.
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director de proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”.
Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.
În calitate de expert invitat, l-am avut alături pe Ugo Marsili, profesor asociat în cadrul Departamentului de Limbi și Culturi al Universității din Reading, Marea Britanie. Anterior, a ocupat funcțiile de Responsabil pentru dizabilitate, Coordonator al programelor de conștientizare privind dizabilitatea, Director adjunct pentru tutoratul academic, Coordonator al programelor de Limbajul Semnelor Britanic (BSL), limba rusă și limba franceză, precum și Responsabil de marketing. Cu peste douăzeci de ani de experiență internațională în învățământul superior, predarea limbilor străine, formarea profesorilor și consultanță, acesta este specializat în educație multilingvă, pedagogie incluzivă și inovare curriculară.
Conferința „Accesibilitatea nu este o alegere: învățând de la comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz”, susținută de dr. Ugo Marsili, a evidențiat importanța depășirii perspectivei conform căreia accesibilitatea reprezintă doar o cerință de conformitate și adoptarea acesteia ca drept fundamental al omului. Sesiunea a contestat concepțiile greșite frecvent întâlnite despre personale cu deficiențe de auz și a încurajat participanții să recunoască persoanele cu deficiențe de auz ca membri ai unei comunități lingvistice și culturale bogate, nu doar prin prisma dizabilității.
Prin exemple practice, discuții interactive și povești personale ale membrilor comunității persoanelor cu deficiențe de auz, prezentarea a explorat barierele cu care persoanele date continuă să se confrunte în educație, sistemul de sănătate, ocuparea forței de muncă și comunicarea de zi cu zi. A fost subliniată necesitatea unei conștientizări sporite, a acceptării și adaptării, inclusiv prin asigurarea interpreților calificați în limbajul semnelor, subtitrării, practicilor de comunicare incluzivă și a unor medii de învățare accesibile. Totodată, au fost prezentate inițiativele Universității din Reading privind promovarea Limbajului Semnelor Britanic (BSL), programele de conștientizare dedicate comunității persoanelor cu deficiențe de auz și proiectele de incluziune coordonate de studenți, ca exemple de bune practici.
Mesajul-cheie a fost că accesibilitatea nu reprezintă o facilitate opțională, ci o responsabilitate comună care permite participarea și vizibilitatea în condiții de egalitate pentru toți. Învățând direct de la comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și adoptând abordări incluzive, organizațiile și instituțiile pot contribui la crearea unor medii în care barierele de comunicare sunt eliminate, diversitatea este celebrată, iar fiecare persoană are oportunitatea de a participa pe deplin la viața socială.
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director de proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”.
Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.
Autor: Alianța INFONET Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2556
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1684
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 752
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1377
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33