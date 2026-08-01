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Reforma administrației publice locale: între necesitate, riscuri sistemice și confuzii juridice

1 August 2026 — Reforma administrației publice locale continuă să genereze dezbateri intense în spațiul public. În cadrul unor intervenții recente la posturile TV N4 și Vocea Basarabiei, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) — directorul executiv Viorel Furdui și expertul juridic Viorel Rusu — au analizat provocările majore și neclaritățile care însoțesc actualul proces de reformare.



CALM subliniază că nu contestă necesitatea unei reforme de modernizare, ci modul pripit și netransparent în care este abordată, atrăgând atenția asupra mai multor riscuri strategice:



1. Diminuarea autonomiei și a democrației locale



Abordare limitativă: Reforma nu ar trebui să se rezume aproape exclusiv la comasarea sau reducerea numărului de primării.



Centralizarea deciziei: În formatul actual, măsurile propuse riscă să îndepărteze serviciile publice de cetățeni și să diminueze puterea de decizie de la nivel local.



Incertitudini financiare: Nu există deocamdată răspunsuri clare privind gestionarea viitoare a finanțelor publice locale și modul concret de funcționare a noilor structuri administrative.



2. Imperfecțiuni și confuzii juridice (Termenele de 31 iulie și 31 august)



Presiune procedurală nejustificată: Vehicularea inițială a datei de 31 iulie ca termen-limită a creat deja confuzii majore și o presiune artificială asupra consiliilor locale.



Noi incertitudini legate de data de 31 august: Apariția recentă a noului termen de 31 august sporește ambiguizările din spațiul public, generând o stare de incertitudine și mai mare în rândul aleșilor locali și al administrațiilor teritoriale, care nu beneficiază de un calendar predictibil și clar definit.



Vicii de tehnică legislativă: Experții CALM atrag atenția că aceste termene fluctuante sunt lipsite de o bază juridică și tehnică consolidată, iar mutarea succesivă a datelor fără o pregătire normativă riguroasă riscă să genereze blocaje instituționale în comunități.



3. Riscuri pentru stabilitatea socială și parcursul european



Tensiuni și lipsă de consens: Un proces derulat fără consultare reală și fără consens social — condiții esențiale pentru o schimbare durabilă — riscă să provoace nemulțumiri profunde și să creeze tensiune în interiorul societății.



Eroziunea încrederii în parcursul european: Dezamăgirea populației cauzată de o reformă percepută ca fiind impusă, asociată cu o potențială degradare a serviciilor la nivel local, poate genera resentimente sociale. Această demotivare generalizată riscă să erodeze încrederea cetățenilor în procesul global de modernizare și să afecteze indirect susținerea populară pentru parcursul de integrare europeană al țării.



Concluzie: O reformă grăbită, fără claritate financiară, fără un calendar predictibil și fără consultarea comunităților riscă să fragilizeze democrația locală și să limiteze capacitatea de dezvoltare a localităților.



Mai multe detalii, analize juridice și soluții alternative aflați în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/reforma-administra-iei-publice-locale-ntre-necesitate-riscuri-sistemice-confuzii-juridice/



Emisiunea va fi transmisă sâmbătă, de la ora 11.00, pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, de la ora 10.00, pe frecvențele Eco FM și duminica, de la ora 14.10, pe frecvențele Jurnal FM.



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