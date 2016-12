Vizualizări: 221

Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova și directorul ADR Nord au identificat noi posibilități de colaborare

Bălți, 16 Decembrie 2016 — Noul ambasador al Cehiei, Excelența Sa Zdeněk Krejčí, însoțit de reprezentanți ai Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău, au vizitat joi, 15 decembrie, Regiunea de Dezvoltare Nord. La Bălți, diplomatul ceh și-a început vizita de curtoazie la ADR Nord, unde s-a informat despre proiectele de dezvoltare a regiunii și despre climatul investițional în cele mai importante localități de la nordul Moldovei.



În incinta ADR Nord, Excelența Sa Zdeněk Krejčí și directorul Ion Bodrug au discutat despre colaborarea fructuoasă de cinci ani dintre ADR Nord și Ambasada Republicii Cehe în Chișinău.



„Pot oferi doar exemple pozitive atunci când vine vorba de colaborarea noastră cu Cehia. Am început să colabărăm în anul 2011, atunci când politica de dezvoltare regională în Republica Moldova se afla la început de cale. De atunci, trei ani la rând am fost beneficiari de granturi mici din partea Ambasadei Cehiei în Republica Moldova. Este vorba de proiecte importante pentru dezvoltarea regională, prin intermediul cărora am elaborat broșuri despre esența studiului de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, precum și un program modern de planificare geospațială. Este important că unele din aceste proiecte-pilot au fost preluate și implementate la centrul și sudul Moldovei”, a menționat directorul ADR Nord, mulțumind Ambasadei Cehiei pentru buna colaborare.



La rândul său, E.S. Zdeněk Krejčí a spus că Cehia este interesată să-și intensifice în continuare relațiile de colaborare cu Republica Moldova, exprimându-şi încrederea că cele două țări pot obține rezultate importante în plan economic, inclusiv la nivel regional. În acest context, diplomatul ceh a spus că țara sa este dispusă să deschidă un consulat onorific în Regiunea de Dezvoltare Nord, să sprijine construcția unei stații de epurare la Briceni și să faciliteze organizarea misiunilor economice cehe la nordul Moldovei.



Directorul ADR Nord l-a mai informat pe diplomatul ceh despre cele patru Programe regionale sectoriale (PRS) în domeniile Eficiența energetică în clădirile publice, Managementul deșeurilor solide, Aprovizionarea cu apă și canalizare și Drumuri regionale și locale, toate fiind elaborate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, acordat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Totodată, directorul Ion Bodrug s-a referit și la cele două PRS în domeniile Turism și Infrastructura de afaceri, ambele elaborate de ADR Nord. Menționăm că programul de dezvoltare a turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord este practic finalizat și urmează a fi supus consultărilor publice și aprobat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord.



