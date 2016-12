Vizualizări: 199

Comunicat informativ: CALM, FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU PREMIERUL. NOUL MECANISM DE DISTRIBUIRE A FONDULUI RUTIER, DISCUTAT LA CEL MAI ÎNALT NIVEL!

— Noul mecanism de distribuire a resurselor Fondului Rutier este sprijinit de Guvern. Promisiunea a fost făcută de premierul Pavel Filip, în cadrul unei întâlniri cu peste 130 de primari, membri ai Congresului Autorităților Locale (CALM), organizație care reprezintă interesele majorității covârșitoare a APL din Republica Moldova. În cadrul unei ședințe extraordinare lărgite a Consiliului de administrație CALM, edilii au menționat că prin tergiversarea reformei pe acest segment va persista fenomenul coruperii politice, drumurile locale vor rămâne inaccesibile, iar infrastructura rutieră proastă va împiedica dezvoltarea afacerilor și va speria în continuare eventualii investitori.În debutul ședinței, președintele CALM, Tatiana Badan, a menționat plusvaloarea acestei noi formule de distribuire, accentuând deschiderea de care au dat dovadă mai multe instituții guvernamentale în procesul de identificare a unei soluții optime pentru APL: ”Suntem în perioada în care finalizăm activitățile pentru acest an, în care facem totaluri și în care am adoptat bugetele pentru anul 2017. Am constatat că aceste bugete nu ne încurajează, ne limitează chiar în oferirea unor servicii de calitate populației. Aceste bugete sunt atât de austere încât noi ne gândim cum am putea dezvolta mai multe proiecte în ceea ce privește drumurile, apa, canalizarea. Mulțumim premierului Pavel Filip pentru deschiderea de a participa la această ședință. Vreau să constat că, în ultima perioadă noi am beneficiat de un suport real în abordarea unor probleme la nivel central. Astăzi însă trebuie să identificăm soluții nu numai pentru a fi auziți, dar împreună cu Guvernul, cu Parlamentul, să venim cu decizii care s-ar traduce în schimbări palpabile pentru APL.”În context, directorul executiv CALM, Viorel Furdui, a accentuat: ”CALM efectuează permanent monitorizarea situației în cadrul APL. Eu cred că foarte multe lucruri în Republica Moldova pot fi rezolvate dacă ar exista un dialog instituționalizat puternic, constructiv între APC și APL. În ultima perioadă de timp constatăm o îmbunătățire în acest sens. Noi am început să participăm la ședințele Guvernului, vocea noastră, deocamdată rar, dar este auzită. Am reușit să ajungem la anumite lucruri, destul de constructive. Totuși, acest dialog și acest mecanism de consultare nu s-a extins pe toate instituțiile guvernamentale și, din păcate, cu majoritatea ministerelor, este loc de mai bine. În lipsa unei conlucrări permanente, planificate, din păcate, ne confruntăm cu situații frecvente în care apar acte, inițiative neconsultate, care dăunează și APL, și APC. A doua problemă la care vreau să atrag atenția este descentralizarea financiară și consolidarea bazei fiscale a APL, aspecte cu restanțe enorme. În ultima jumătate de an, trebuie să recunoaștem, am avut progrese importante prin adoptarea unor legi menite să fortifice autonomia locală: modificarea destinației terenurilor, accesul la Curtea Constituțională, schimbări în domeniul evaluării bunurilor imobile, alte acte normative etc. Însă, dacă privim în ansamblu situația am impresia că ne oprim la adoptarea unor măsuri mai mult cu caracter general (strategii și legilor) sau care au ,mai puține efecte directe asupra APL, dar când ajungem să discutăm niște lucruri concrete, care ar aduce schimbarea reale la nivel local și pe care cetățenii să le simtă în mod direct, ne mișcăm foarte greu și aici se întâmplă cele mai mari blocaje. In acest sens, ceea ce se întâmplă cu noul mecanism de distribuire a Fondului Rutier și motivele care se invocă numai ca să nu fie implementat, este un exemplu elocvent. Anume lipsa de efecte și rezultate concrete în domeniul descentralizării financiare care să aducă mai multe resurse în bugetele locale, a constituit și constituie obiectul permanent al criticilor, inclusiv din partea Consiliului Europei. De asemenea, ar trebui să discutăm serios condițiile de muncă al funcționarilor e din APL. În prezent este un dezastru: în APL existând un deficit enorm de cadre, ultimele cadre calificate părăsind APL în masă. Problema nu este doar în salarizarea derizorie, dar și în lipsa unor pârghii reale la nivelul legislației ca autorităților locale să poate avea o politică proprie de cadre și să atragă/mențină specialiștii calificați. Un alt bloc de probleme acute și care împiedică activitatea APL reprezintă relațiile APL cu organele de control - avem impresia că aceste organe în loc să ajute APL în ceea ce privește asigurarea expertizei juridice și respectarea legislației, au o misiune specială și pun accent pe presiune, intimidare, fără a respecta prezumpția nevinovăției. Aici ne referim la toate tipurile de controale: administrativ, financiar, judiciar etc. În fine, D-le prim-ministru, acum avem o șansă să facem un pas important înainte pe care nici un guvern de până acum nu a avut curajul să-l facă. Acum ca niciodată există contextul ca satele și orașele noastre să se schimbe la față, în cazul implementării urgente a noului mecanism de distribuire a fondului rutier. Toate temerile în ceea ce privește distribuirea și folosire efectivă a resurselor Fondului Rutier din partea APL sunt depășite și nu au nici o legătură cu realitățile. Primăriile noastre deja de zeci de ani implementează proiecte majore de infrastructură. De aceea nu trebuie să ratăm această oportunitate benefică tuturor.”În cadrul reuniunii, membrii CALM au accentuat că noul mecanism de distribuire a resurselor fondului rutier este unul destul de echilibrat, obiectiv, apropiat de realități și avantajos pentru toate nivelele puterii. Totodată, aceștia au menționat că acesta este un pas foarte important pentru dezvoltarea economică a localităților și atragerea investițiilor.” Primarii chiar dacă sunt foarte divers reprezentați politic, dar sunt reunite de un spirit comun. Cunoaștem foarte bine că problem sunt multe și vă asigur că o să le rezolvăm treptat pe toate. Noi conștientizăm că trebuie să existe un element sistemic, o formula deductibilă. Știm condițiile în care activează Guvernul, dar vă asigurăm că în această sală sunt adevărații parteneri. Noi apreciem stilul dvs. pragmatic și de a lăsa la o parte politicul, iar pentru noi, primarii, adevărata politică ar fi fapta și lucrul bine făcut. Sunt lucruri pe care ușor le-am scoate de pe ordinea de zi, pentru că nu necesită mare efort. De exemplu, în cazul Fondului Rutier noi nu atentăm deloc la bugetul de stat, la banii nivelului doi. Edineț are 96 de kilometri drum local și numai 13 km. drumuri raionale. Cele peste 3 de milioane pe care noi le cerem cu bună credință pentru drumurile locale trebuie să devină o prioritate. Eu fac din acești bani trei drumuri. De aceea, oamenii nici nu simt anumite lucruri, pentru că am investit în niște aspecte globale și am ignorant localul. Drumurile locale sunt cancerul APL. Toți cer de la primar drumuri, dar acesta nu are niciun bănuț pentru a face față lucrurilor.”, a specificat primarul de Edineț, Constantin Cojocaru.Pachetul legislativ care cuprinde aceste prevederi trebuie aprobat și pus în aplicare începând cu anul 2017, au solicitat primarii. Aceștia au făcut apel la reprezentanții statului să nu pună la îndoială capacitatea APL de a gestiona acești bani. Larisa Voloh, primarul comunei Palanca, a amintit celor prezenți că edilii din toată țara au gestionat și gestionează cu succes proiecte europene în valoare de milioane de lei, iar partenerii de dezvoltare au încredere în ei: ”Sunt la cel de-al treilea mandat și vreau să fructific proiecte care să fie durabile, strategice pentru comunitate, cu surse financiare previzibile. Nu vrem să trăim într-o țară cu proiecte făcute pe jumătate. Trebuie să facem față provocării încrederii. Noi am demonstrat că am obținut încrederea populației, acum solicităm această încredere din partea Dvs. pentru capacitatea instituțională si administrativă de care dispunem. Nu sunt de acord cu tergiversarea reformelor, care sunt atât de importante și atât de utile comunităților noastre, prin invocarea faptului că nu avem capacitate. Sintagma ”bani puțini” nu ne sperie, pentru că noi avem experiențe multiple să lucrăm cu bani puțini și cu bani mai mulți și de a face lucruri vizibile și importante pentru localitățile noastre.”Materialul video de la eveniment îl puteți accesa la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=5S6hB-2JdlAPentru mai multe detalii vă puteți adresa la serviciul de comunicare CALM, la numărul de telefon: 22-35-09, email: info@calm.md