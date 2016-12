Vizualizări: 72

12 tineri cu abilități speciale și-au încheiat stagiul de practică la ONU

21 Decembrie 2016 — Organizația Națiunilor Unite în Moldova a înmânat astăzi certificate pentru 12 tineri cu abilități speciale, care și-au încheiat stagiul de practică în cadrul Agențiilor ONU, ca parte a unui program de stagiere.



Inițiat în luna martie 2016, acest program de stagiere are scopul de a promova non-discriminarea și incluziunea și de a stimula alte organizații și instituții din Moldova să urmeze exemplul ONU și să ofere oportunități de stagiere similare.



“Pentru prima dată în istoria ONU Moldova, am decis să lansăm acest program pentru a oferi oportunități de stagiere pentru persoane cu abilități speciale. Suntem fericiți și încurajați să vedem atât de mult interes din partea mai multor persoane de a se alătura și de a contribui la activitatea noastră”, a spus Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.



Victoria Boțan, o tânără jurnalistă cu mobilitate redusă, care timp de patru luni a făcut stagiul de practică în domeniul comunicării la o agenție ONU, a menționat: “Această experiență mi-a deschis multe uși, care până acum erau închise pentru mine. Acum eu înțeleg mai bine drepturile omului și problemele cu care se confruntă fetele și femeile și despre care am scris în articolele elaborate în această perioadă. Acest stagiu de practică a avut un impact pozitiv asupra carierei mele, iar acum sunt sigură că voi avea și alte schimbări spre bine în viața mea.”



Programul de stagiere ONU și-a încheiat cu succes prima ediție. Șapte instituții publice și private au preluat această inițiativă și au dezvoltat parteneriate pentru egalitate și diversitate în propriile organizații.



Un studiu al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului realizat în 2016 a demonstrat că prin comunicare și schimb de experiență cu persoanele din grupurile sub-reprezentate se reduc semnificativ discrepanțele și sporesc șansele de incluziune socială. Oportunitățile de stagiere pentru minoritățile etnice, persoanele cu dizabilități, cu HIV/SIDA nu oferă doar posibilități de dezvoltare și incluziune socială, dar îmbunătățesc substanțial percepțiile și gradul de acceptare în cadrul instituțiilor și organizațiilor.