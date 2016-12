Vizualizări: 85

Programul Regional Sectorial în domeniul creșterii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord, prezentat în cadrul unei ședințe de consultare publică

Bălți, 21 Decembrie 2016 — Autoritățile publice locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) s-au reunit miercuri, 21 decembrie, în cadrul unei ședințe de consultare publică pentru a pune în discuție Programul regional sectorial (PRS) în domeniul creșterii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord, document strategic ce urmează a fi aprobat la ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) din luna ianuarie 2017.



La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), specialiști ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, USARB și APL de nivelurile I și II.



La deschiderea ședinței de consultare publică, Secretarul de Stat al MDRC, Dorin Andros, a menționat că acest proiect de PRS va servi drept model pentru celelalte regiuni. „Trebuie să ne reorientăm spre proiecte care ar aduce investiții, nu care le consumă or, dezvoltarea în domeniul turismului este unul dintre aspectele importante în acest sens”. De asemenea, șeful-adjunct Direcţie generală dezvoltare regională, MDRC, Igor Malai, a accentuat necesitatea acoperii financiare a acestui program.



La rândul său, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a apreciat pozitiv implicarea activă a membrilor grupului de lucru regional în procesul de elaborare a PRS în domeniul creșterii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord, document care, în perspectivă, poate deschide calea către atragerea investițiilor în regiune. „Acum suntem la etapa de consultări publice, după care documentul strategic despre care vom discuta urmează a fi aprobat de către membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord. Acest proiect a fost posibil inclusiv datorită suportului oferit de către partenerii externi”, a declarat directorul ADR Nord.



În continuare, specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională Nord s-au referit la rolul, pentru RDN, a documentului strategic pus astăzi în discuție, prezentând proiectul PRS-ului, profilurile raionale în domeniul turismului precum și conceptele de proiecte posibile în domeniul creșterii atractivității turistice în RDN. În acest context a fost menționat și rolul partenerilor externi în dezvoltarea programului dat.



Totodată, în cadrul ședinței a fost lansat proiectul „Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN” oferind evenimentului o dublă importanță. Proiectul dat, finanțat cu suportul guvernului Estoniei, are drept obiectiv principal stimularea și creșterea formelor de turism rural in RDN prin consolidarea capacitaților a 100 de antreprenori și APL în crearea și dezvoltarea afacerilor în domeniul turismului rural. Astfel, în perioada ianuarie-februarie vor avea loc instruiri în domeniul inițierii unei afaceri în domeniul turismului rural. Menționăm că proiectul dat se încadrează în obiectivele PRS-ului în domeniul turismului propus spre consultare.



Spre final de ședință a avut loc o sesiune de întrebări și propuneri cu privire la PRS. Toate propunerile înaintate în cadrul ședinței de astăzi vor fi analizate și integrate în textul Programului.