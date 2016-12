Vizualizări: 19

AUTONOMIA LOCALĂ, ARCA LUI NOE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA! // UN NOU NUMĂR AL ZIARULUI CALM ”VOCEA APL”

29 Decembrie 2016 — A fost de sub tipar un nou număr al ziarului ”Vocea APL”, ediție care reflectă și de această dată preocupările reprezentanților APL din toată țara. Pe prima pagină, tradițional, poate fi regăsit editorialul ediției, care cuprinde o analiză consistentă a nivelului autonomiei locale, dar și a gradului de implementare a Strategiei de descentralizare. Astfel, directorul executiv CALM, Viorel Furdui, menționează că, la 25 de ani de independență, care s-au împlinit în acest an, țara are nevoie de o idee națională și aceasta trebuie să pornească de la oameni spre centru și nu invers: ” Îndemnul îi vizează în special pe guvernanți care trebuie, în sfârșit, să dea un semnal pozitiv de consolidare și bună voință, de consecvență în realizarea obiectivelor propuse. Din acest punct de vedere, intervenția pe segmentul fortificării AUTONOMIEI LOCALE ar reprezenta ARCA LUI NOE pentru viitorul țării. Strategia prevede modernizarea statului prin descentralizare, ceea ce nu determină înființarea de noi instituții publice, ci aducerea instituțiilor statului către cetățean, întărirea capacității administrative a APL prin acordarea dreptului de a decide de sine stătător și a interveni prin pârghii legale.



La moment, prin lipsa de acțiuni prompte, autoritățile sunt pe cale să discrediteze, în genere, întreaga idee a acestui proces deosebit de important. De fapt, noi, încă o dată, ne convingem că, la nivel de factori de decizie, în Republica Moldova, nu există o viziune foarte clară în ceea ce priveşte priorităţile acestui stat, importanța intervențiilor în domeniul descentralizării. Sigur, au fost adoptate nişte acte, a fost prelungită Strategia Descentralizării, sunt nişte proiecte de legi, însă, iarăşi, cea mai mare boală este lipsa de finalitate a acestora. Atunci când ajungem să facem un pas foarte important şi real pentru autorităţile publice locale şi pentru ca lucrurile să avanseze în acest sens, noi ne stopăm.



În principiu, de ce nu se doreşte, de zeci de ani, o reformă a administraţiei publice, în general şi a administraţiei publice locale, în special? Pentru că descentralizarea, de fapt, înseamnă depolitizarea, crearea centrelor de dezvoltare în toată Republica Moldova, nu numai în Chişinău, în capitală, în care se concentrează toate resursele: şi politice, şi economice, şi financiare. Descentralizarea înseamnă că tu trebuie deja să te duci în teritoriu şi nu tu eşti cel care dictează, dar, din contra, trebuie să asculţi ce îţi spun oamenii. Descentralizarea înseamnă adevărata modernizare a statului.”



Totodată, Furdui menționează la finalul editorialului că, în ultima perioadă, se înregistrează un oarecare reviriment în cadrul dialogului APC-APL, pe mai multe subiecte arzătoare: ”Constatăm că, pe anumite dimensiuni, lucrurile au avansat. În special în ceea ce privește dialogul cu Ministerul Finanțelor, care credem că a avansat și constatăm chiar o deschidere importantă, ceea ce ne-a permis să găsim în comun soluții la mai multe probleme sensibile pentru politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. Totuși, am decis să publicăm acest articol, deoarece, în fond, observăm că în cadrul clasei politice și guvernamentale, problema înțelegerii locului și rolului descentralizării și a autorităților publice locale în asigurarea dezvoltării țării, NU este conștientizat în modul corespunzător. Majoritatea reprezentanților clasei politice și guvernamentale consideră, pe vechi, că păstrând un sistem administrativ, economic și financiar hipercentralizat, păstrând controlul total asupra APL, limitând inițiativa locală și făcând presiuni de tot genul asupra aleșilor locali, se va putea de schimbat lucrurile spre bine în această țară și/sau menține la putere. Ceea ce este total greșit și depășit. Astfel de abordări au fost valabile într-un sistem autoritar și totalitar, însă timpurile s-au schimbat și în acest mod deja nu se poate de condus și dezvoltat o țară. De aceea, credem că pentru Republica Moldova ideea națională care ar putea să unifice toți cetățenii indiferent de viziuni politice, geostrategii, naționalitate etc. este ideea unei AUTOGUVERNĂRI LOCALE REALE!”



Tot în acest număr, reprezentanții APL se referă la noul mecanism de repartizare a Fondului Rutier și la faptul că formula nouă reprezintă o ȘANSĂ UNICĂ pentru toate orașele și satele din Republica Moldova de a beneficia de sume importante pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale.



Pe paginile, regăsiți un reportaj amplu de la cea de-a 31-a sesiune a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, care a avut loc la Strasbourg, Franţa, la care a participat o delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Totodată, vicepreședintele CALM, primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, a fost ales vicepreşedinte al Camerei Regiunilor din Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei.



Vă relatăm și despre multiplele vizite de documentare și transfer de bune practici care au fost organizate de CALM, printre care deplasarea în Norvegia. Timp de 4 zile, 40 de reprezentanţi CALM, majoritatea dintre ei primari, au vizitat capitala norvegiană, Oslo, dar și alte localități, la invitaţia Asociaţiei Municipalităţilor din Norvegia.



Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a organizat o masa rotundă de evaluare a rezultatelor vizitelor de studiu în cadrul proiectului „Consolidarea potenţialului de conducere al femeilor din administrația publică locală. Modele de bune practici”. Astfel, în data de 3 noiembrie, a fost realizată o retrospectivă detaliată a celor mai memorabile vizite în localități model din Republica Moldova. Aceasta poate fi regăsită și în paginile ziarului, inclusiv alte multe informații utile.



Lectură plăcută si La mulți ani!