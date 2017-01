Vizualizări: 121

Curs practic - Limba Germană de conversație

— Germana - una din limbi de circulație internațională.Grupul țintă: doritorii de a studia expresii de bază in germană pe care le puteți folosi în conversații de zi cu zi.Din program:- Cuvinte de baza;- Expresii specifice limbii germana;- Intrebări și Răspunsuri [ce să întrebi și cum să răspunzi în contexte variate, atunci când ești în Germania / Austria];Durata: 24 ore acad. cu frecvența de 1 zi pe săptămână a câte 2 ore acad.Data începerii cursului: de la 16 ianuarie 2017Taxa: 960 leiLa finele cursului se eliberează adeverința a CCI a RMProfesori cu experienţă şi calificare înaltăLocul: or. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, 151Contact/înregistrare:+373 (22) 23 52 94, 079182883, e-mail: seminar@chamber.md - See more at: http://www.civic.md/instruiri/35520-curs-practic-limba-germana-de-conversatie.html#sthash.ZwUFxuqg.dpuf