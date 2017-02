Vizualizări: 90

În 2017, ADR Nord va implementa 12 proiecte de dezvoltare regională cu finanțare din FNDR. Lista proiectelor ce vor fi realizate la nordul Moldovei în perioada 2017-2020

Bălți, 1 Februarie 2017 — În Regiunea de Dezvoltare Nord vor fi implementate, în acest an, 12 proiecte de dezvoltare regională cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Astfel, prin Decizia nr. 1/17 a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) din 27 ianuarie 2017, a fost aprobată alocarea a peste 69.500.002 de milioane de lei pentru implementarea celor 12 proiecte.



Din cele 12 proiecte cu finanțare din FNDR, 10 vor fi lansate în acest an, iar pentru altele două, lansate în 2014, a fost extins termenul de implementare.



În acest an, importante surse financiare din FNDR au fost alocate pentru proiecte de aprovizionare cu apă și sanitație, eficiență energetică în clădiri publice și de dezvoltare a infrastructurii de afaceri.



În 2017, bugetul total al FNDR este de circa 186 de milioane de lei. FNDR reprezintă 1% din bugetul de stat al Republicii Moldova.



Proiecte cu finanțare de la UE, prin intermediul GIZ



În perioada următoare, ADR Nord urmează să implementeze încă 6 proiecte, finanțate din sursele Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Aceste 6 proiecte sunt parte a proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de GIZ. Bugetul estimativ al celor șase proiecte se cifrază la 39,8 de milioane de euro, sumă ce urmează a fi alocată după ce va fi elaborată documentația tehnică pentru fiecare proiect în parte. Elaborarea documentației tehnice este, de asemenea, sprijinită financiar de Uniunea Europeană. În acest scop, Uniunea Europeană a alocat 3,5 milioane de euro.



19 proiecte la nordul Moldovei, incluse în DUP 2017-2020



CNCDR a decis includerea în Documentul Unic de Program (DUP) pentru anii 2017-2020 a 19 proiecte din Regiunea de Dezvoltare Nord. Valoarea totală a acestora este de 403,3 de milioane de lei. Pentru anul 2017, suma alocată din FNDR pentru implementarea a 12 proiecte din DUP 2017-2020 este de 69.500.002 de milioane de lei. În anii următori, continuarea finanțării din FNDR a acestor proiecte va fi decisă de CNCDR.



Menționăm că, în total pe țară, au fost selectate 52 de proiecte noi şi aprobată continuarea finanţării pentru 10 proiecte lansate anterior. Proiectele prioritare de dezvoltare regională au fost selectate în baza unui concurs public, organizat pe parcursul anului 2016 de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Câştigătorii au fost desemnaţi de o comisie din care au făcut parte reprezentați ai diferitor autorități publice centrale şi experţi internaţionali.



Vezi proiectele ce vor fi implementate de ADR Nord în 2017 aici: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2668