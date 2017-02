Vizualizări: 67

Eminenți sau restanțieri în implementarea eficientă a Acordului de Asociere?

16 Februarie 2017 — Din 2014, Republica Moldova a ales să dea start schimbărilor. Ratificînd Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova, țara noastră și-a asumat responsabilitatea de a consolida principiile democratice și statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, buna guvernare, buna funcționare a economiei de piață și dezvoltarea durabilă, toate pentru un viitor mai bun. Acordul de Asociere între UE și Republica Moldova este documentul menit să aprofundeze relațiile dintre țara noastră și UE și ajută la transformarea continuă a Republicii Moldova.



Forumul Civic de Monitorizare a Implementării Acordului de Asociere are drept scop întrunirea actorilor cheie care participă în procesul de elaborare și implementare a planurilor de acțiuni, strategii, legi și regulamente, care armonizează cadrul legislativ local cu cel al Uniunii Europene. La eveniment sunt invitați experți care lucrează pentru implementarea Acordului, reprezentanți ai Guvernului, parlamentari, donatori, reprezentanți ai ONG-urilor și alte părți interesate. Vor fi discutate progresele în domeniile justiției, securității energetice și protecției mediului.



Ce am avut de realizat în 2016 și nu am reușit, cum se va implica societatea civilă pe parcursul acestui an pentru a facilita implementarea țintelor pentru anul curent, ce părere au, care sunt cauzele restanțelor și cum se lucrează la lichidarea acestora – la aceste întrebări căutăm răspuns împreună pe 22 februarie 2017, în cadrul Forumului Civic de monitorizare a implementării Acordului de Asociere, începînd cu ora 10:00 în incinta complexului Summit Events (str. Tighina 49/3). În agenda evenimentului este preconizată o conferință de presă la ora 11:00 (Sala Roșie).



Implementat pas cu pas, cu respectarea termenilor și cerințelor, Acordul de Asociere va ajuta la transformarea continuă a Republicii Moldova într-o țară europeană modernă.



Acest proiect este finanțat de către National Endowement for Democracy.