DECLARAȚIE CALM: BACK IN NKVD! - PRIMARII AU DEVENIT CARNE DE TUN ÎN JOCURILE POLITICE! ARESTUL PRIMARULUI DE BASARABEASCA ESTE DOAR VÂRFUL AISBERGULUI, PENTRU CĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA JUSTIȚIA ESTE OARBĂ, REPRESIVĂ ȘI FOLOSITĂ DREPT UNEALTĂ ÎMPOTRIVA PRIM

27 Martie 2017 — Dacă primarul de Basarabeasca, Valentin Cimpoeș, nu va fi eliberat, Congresul Autorităților Locale din Moldova ( CALM) își rezervă dreptul de a adjudeca drepturile membrilor săi în stradă, în cadrul unor proteste de amploare! Este opinia consolidată a edililor locali din țară, care s-au reunit în cadrul Şedinţei extraordinare lărgite a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), organizaţie apolitică, care reprezentă interesele majorităţii APL din Republica Moldova.



Sute de primari au spus un ”nu” răspicat persecuțiilor la care sunt supuși din partea organelor de control și anchetă și s-au solidarizat cu edilul din Basarabeasca, reţinut săptămâna trecută și în privința căruia a fost aplicată o pedeapsă disproporţionată, fără probe concludente și folosind selectiv legea în jocuri politice murdare. Membrii CALM au menționat că arestul primarului de Basarabeasca este un precedent periculos, care demonstrează că în Republica Moldova aleși locali incomozi sunt supuși unor abuzuri, sunt persecutați și nu-și mai pot exercita atribuțiile în siguranță.



În plenul reuniunii, directorul executiv CALM, Viorel Furdui, a declarat că, prin menținerea arestului lui Cimpoeș, a fost distrusă orice credibilitate în actul justiției în justiție, dar și ratată șansa de a repara caracterul disproporționat al acțiunilor întreprinse de organele de anchetă în acest caz. Totodată, acesta a spus că acțiunile organelor judiciare soldate cu arestul primarului de Basarabeasca, reprezintă consecințele unui control administrativ excesiv asupra Autorităților Publice Locale din partea organelor statului şi a unui principiu de neglijare sistemică a principiilor autonomiei locale. La fel, autorităţilor locale li se impun prin diverse acte normative obligații şi responsabilități fără acoperire financiară şi fără instrumente necesare de realizare: ”Considerăm că în cazul dat organele judiciare au demonstrat abordări selective, înguste și unilaterale, bazându-se doar pe un cadru legal din domeniul protecției copilului. Dar și în acest caz, foarte selectiv, făcând trimitere la unele norme si scăpând din vedere, alte norme, din aceleași acte normative. Suntem profund indignați de ignorarea, desconsiderarea și neglijarea totală a cadrului legal național și internațional din domeniul autonomiei locale din partea organelor judiciare în cazul dat, dar și de către organe de control administrativ/financiar. Amintim tuturor că, în realitate, conform Legii descentralizării administrative, autoritățile publice locale de nivelul unu nu deţin competenţe proprii în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale. Sunt lipsite de resurse şi instrumente efective de a se implica în soluţionarea unor astfel de cazuri. În special, ele nu dispun nici de finanţări necesare, iar asistenţii sociali sau Poliţia nu sunt în subordinea primarului. Prin urmare, în cazul dat nu putea fi vorba despre invocarea neglijenței în acţiunile primarului. În legătură cu situaţia care s-a creat dorim ca cei din teritoriu să-şi spună părerile, să aducă la cunoştinţă publicului larg problemele noastre care au ajuns la limită în ceea ce priveşte relaţia noastră, a APL, cu organele de control şi cele judiciare. Dacă până în prezent activitatea noastră s-a focusat pe promovarea principiilor autonomiei locale, a esenţei autonomiei locale în raport cu autorităţile centrale şi putem spune că într-o anumită măsură am obţinut ceva progrese, în relaţia noastră cu organele de control şi cele judiciare constatăm că există foarte, foarte mult de lucru pentru a le face cunoscute aceste principii, aceste legi, începând cu Constituţia, Carta Europeană a Autonomiei locale şi alte acte normative în domeniul APL. Suntem foarte dezamăgiți de decizia judecătorească de a menţine mandatul de arest în privinţa colegului nostru Valentin Cimpoeş. Dezamăgirea acesta are mai multe surse. În primul rând, speram că instanţa de judecată va examina foarte atent cazul dat, mai profund şi va lua o decizie care să asigure o linişte socială, dar poate şi o examinare mai obiectivă a dosarului în cauză. De asemenea, credeam că în domeniul justiţiei au avut loc schimbări pozitive. Instrumentarea acestui caz a scos la iveală nişte lucruri nu tocmai bune în ceea ce priveşte reforma justiţiei şi starea lucrurilor în acest domeniu. Acest lucru ne deranjează şi nu este vorba numai de o persoană concretă, deşi şi acest aspect contează, este vorba de un primar, de o persoană cu demnitate publică. Cazul acesta trebuie să-i îngrijoreze nu numai pe cei din administraţia locala, dar şi pe cei din administraţia centrală, inclusiv miniştri, deputaţi, preşedinţi, premieri, conducători de instituţii, pentru că este un precedent foarte periculos când se pune pe umerii unei persoane o responsabilitate enormă şi se atentează la una din cele mai importante libertăţi ale omului, libertatea personală. În opinia noastră, această sancţiune de arest, ca măsură preventivă, a fost aplicata cu prea multă uşurinţă în acest caz. Această situaţie este un semnal clar că la noi reforma justiţiei stagnează, că nu avem progrese considerabile în acest domeniu, un semnal că RM nu este pregătită să îndeplinească angajamentele internaţionale în ceea ce priveşte controlul excesiv administrativ şi judiciar. Când a devenit membru al Consiliului Europei, RM a semnat şi şi-a asumat un şir de angajamente şi este în permanenţă monitorizată la capitolul privind respectarea drepturilor omului, libertatea mass media, inclusiv la capitolul privind democraţia locală. În acest sens, una din marile observaţii în toate rapoartele Consiliului Europei se referea la controlul administrativ excesiv. Modul în care a fost tratat primarul de Basarabeasca afectează, deci, şi imaginea guvernului. Pe parcursul ultimului an am înregistrat nişte progrese importante pe direcţia descentralizării, dar astfel de acţiuni diminuează drastic toate aceste schimbări pozitive. Poziţia Procuraturii Generale în cazul primarului Cimpoeş este că a fost respectată legea şi se face referire la un şir de acte normative din care rezultă nişte obligaţii ale primarului şi că măsura aplicată nu este disproporţionată şi s-a decis astfel pentru a-l împiedica pe dl Cimpoeş să recurgă la autoritatea pe care o are în localitate ca să influenţeze ancheta. În puţinul timp pe care l-am avut la dispoziţie am analizat argumentele procurorului general şi am ajuns la concluzia că există două elemente cardinale pe care procuratura nu le-a luat în consideraţie. În primul rând nu se face absolut nici o referire la cadrul legal din domeniul administraţiei locale şi descentralizării. Când este vorba de privaţiune de libertate nu poţi lua decizii bazându-te doar pe cadrul legal care ţi-i convenabil. Al doilea aspect şi scăpare, în opinia noastră, este că trimiterile făcute de procurori la cadrul legislativ privitor la protecţia copilului sunt făcute selectiv, pentru că în aceiaşi hotărâre de guvern prin care se incriminează faptele primarului de Basarabeasca sunt puncte care nu se iau în considerare şi care conferă actului normativ caracter de recomandare, care îi scutesc de obligativitate pe reprezentaţii puterii locale”.



În context, președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinschi, a specificat: ”Situaţia respectivă este una regretabilă. Arestarea colegului nostru arată că reformele de la care noi aşteptăm schimbări pozitive pentru toată societatea nu au rezultatul scontat, ci dimpotrivă duc la o diminuare a eforturilor noastre comune, atât ale CALM-ului, atât ale aleşilor locali, cât şi ale colegilor din administraţia publică centrală în ceea ce priveşte îmbunătăţirea cadrului legal, de promovare a democraţiei locale, drepturilor omului şi a vieţii cetăţenilor noştri. Recomandările Congresului de la Strasbourg sunt absolut viabile şi necesar de realizat. Nu o dată am abordat problema ce ţine de implicarea structurilor noastre centrale în ceea ce priveşte școlarizarea structurilor de drept în vederea realizării Cartei Europene a Autonomiei Locale. Nu o dată am menţionat necesitatea ca în instituţiile respective, Institutul Justiţiei, în cadrul Universităţii de Stat să fie adus în mod obligatoriu la cunoştinţa procurorilor, colaboratorilor organelor de drept, judecătorilor, acele recomandări ale Consiliului Europei care sunt obligatorii pentru RM. Referindu-mă la cazul colegului nostru, aceiaşi soartă o poate avea fiecare dintre noi. În Legea administraţiei locale în primul punct al art. 82 scrie că în exercitarea mandatului, primarul, viceprimarul, consilierii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de raion sunt în serviciul colectivităţilor locale şi se bucură de protecţia şi garanţiile acordate prin Legea privind statutul alesului local. În pofida celor decretate de legea amintită, noi nu beneficiem de nici o protecţie, nici de o garanţie atâta timp cât în baza unei presupuneri că nu s-ar fi implicat într-o situaţie legată de protecţia copilului un primar este pur şi simplu arestat. Mulţi dintre colegii noştri s-au aflat în asemenea situaţii. La mine în raion mai mulţi primari au fost arestaţi şi reţinuţi 3 luni de zile după care au fost eliberaţi pentru că s-a dovedit că procurorii nu au interpretat corect actele normative şi legislativa în baza cărora au fost reţinuţi. Altui primar care a semnat, cu acordul Consiliului Local, un contract de arendare a unui teren pe malul Nistrului i s-a făcut dosar penal şi urmează să fie eliberat din funcţie şi închis. Cred că, în afara declaraţiei prin care argumentăm şi cerem eliberarea primarului Cimpoeş, trebuie să revizuim cadrul legal privind garanţiile şi atribuţiile aleşilor locali. Trebuie să cerem o întrevedere cu conducerea Parlamentului RM, să cerem de urgenţă o întrunire cu conducerea Procuraturii Generale, cu Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă este atât de uşor să arestezi un primar, vai si amar de capul unui cetăţean de rând. Nu vreau să ponegresc o structură de stat, dar este necesar să avem o comunicare eficientă, să avem întâlniri permanente, să se școlarizeze şi ei cu privire la Carta Europeană a Autonomiei Locale. Lipsa reprezentanţilor la conferinţă, lipsa de reacţie la declaraţiile CALM din cadrul conferinţei de presă arată că avem mult de lucru în ceea ce priveşte promovarea democraţiei locale, promovarea autonomiei locale. În ultimă instanţă cred că trebuie să aducem la cunoştinţa colegilor europeni această situaţie. Consider că ceea ce i se întâmplă primarului Cimpoeşu este o maltratare a unui ales local. Este vorba de o abatere de la principiile democratice şi drepturile omului”.



Viceprimarul de Bălți, Igor Șeremet, s-a adresat procurorilor: ”Îi invit să vină în fiecare unitate teritorial-administrativă şi să-i tragă pe toţi la răspundere pentru neglijenţă în serviciu, cu referire la demersurile IP teritoriale referitor la asigurarea securităţii circulaţiei rutiere: marcaje, drum etc. În cazul unui accident cu urmări grave, cine iese vinovat? Primarul. Şi i se va aplica măsura arestului preventiv ca în cazul lui Valentin Cimpoeș din două motive: ca să nu influenţeze martorii şi să se elimine riscul de distrugere a probelor. Ceea ce vreau să subliniez este că în prezent alesul local este foarte vulnerabil în condiţiile actuale legate de finanţele publice locale, modul de repartizare şi executarea numeroaselor obligaţiuni prevăzute de multiple legi, precum şi în cazul lipsei unui mecanism corespunzător de aplicare a legii. Avem multe legi, dar lipsesc mecanismele de aplicare a acestora. Susţin iniţierea unui dialog constructiv nu numai cu conducerea ţării, dar şi cu organele de control referitor la problemele cu care se confruntă APL. Reprezentanţii APL nu trebuie trataţi ca funcţionari inferiori, ca subiecţi de dosare penale. Susţin, de asemenea, revizuirea şi clarificarea statutului alesului local, a măsurilor privind asigurarea protecţiei şi garanţiile conferite prin lege tocmai ca să anticipăm şi să prevenim situaţiile în care primarul devine victimă a presiunilor organelor de control. Dialogul constructiv cu organele de drept trebuie să identifice în primul rând aspectele lacunare în elaborarea mecanismului de aplicare a legilor, completării Legii statutului alesului local şi stabilirea clară a garanţiilor alesului local”.



Primarul de Capaclia, Alexei Busuioc, a reiterat importanța sesizării instituțiilor europene privitor la cazurile de abuz aplicate la adresa aleșilor localei: ”Astăzi cel mai prost procuror trimis la oricare primărie până în seară îl „scoate” pe primar cu minimum art. 329. Cred că, ca şi în cazul reformei finanţelor locale, trebuie să anunţăm despre cele întâmplate recent structurile europene. Cât ar părea de straniu, dar casă ne facem auziţi acasă trebuie să „batem toba” în Europa. Europa trebuie să ştie care este atitudinea guvernării faţă de APL. Din perspectiva cazului în discuţie, unitatea în cadrul CALM este azi importanta mai mult ca niciodată şi trebuie să rămână indiscutabilă. CALM trebuie păstrat aşa cum este ca să avem în continuare o platformă de unde să ne facem auziţi şi a influenţa cumva mersul lucrurilor pentru APL”.



Primarul de Comrat, Serghei Anastasov, a menționat că maniera în care a fost arestat Valentin Cimpoeș este similară celor aplicate în vremurile nu demult apuse: ”În calitate de om de afaceri, mi-am îndeplinit obligaţiunile față de stat şi am plătit întotdeauna toate impozitele şi taxele instituite prin lege, dar totuna mi s-au pus numeroase piedici în activităţile mele, mi s-au făcut zeci de dosare penale şi convocări la procuratură. Primarii sunt aleşi de popor şi, de obicei, oamenii îi aleg pe cei mai buni. Arestarea colegului nostru, Valentin Cimpoeş, a fost un şoc pentru noi toţi. Modul în care a fot arestat Valentin este demn de metodele agenților NKVD. Îmi povestea tatăl meu cum erau ridicaţi din pat în toiul nopţii şi erau urcaţi în vagoane ca niște vite. Vedem azi că aceste metode se mai folosesc şi nu vom scăpa de ele până nu vor pieri toți agenții „nkvd-iști” din vechiul regim comunist. Dacă în 1992 produsul intern brut din RM era de 2.200 dolari, acum PIB RM este de 1.712. Azi cheltuielile pe cap de locuitor sunt puțin peste 400 de dolari, doar pentru că economia este susţinută de banii trimişi în ţară de moldovenii care muncesc în străinătate. Dar vrem ca aceste resurse să fie obţinute aici, în ţara noastră, vrem să trăim bine acasă la noi. Singura deosebire faţă vechiul regim unde domnea NKVD-ul este că s-au deschis graniţele şi putem pleca din ţară şi pentru asta mulțumesc mult puterii actuale. În 1999 ne bucuram cu toţii şi aşteptam mari schimbări. Dacă în desfăşurarea activităţilor lor instituţiile de stat nu vor respecta litera legii în ţară nu se va schimba nimic. O ţară în care drepturile omului nu sunt respectate nu poate creşte, nu se poate dezvolta. De aceea azi poporul nostru trebuie să fie unit, iar CALM-ul să fie acea organizaţie care promovează valorile statului de drept. Suntem solidari cu Valentin Cimpoeș şi cerem să fie eliberat ca să se întoarcă la familie şi la copilul care îl aşteaptă”.



Primarul de Hînceşti, Alexandru Botnari, a vorbit despre importanța abordării cât mai intransigente a problemelor cu care se confruntă primarii: ”Este o foarte bună propunere ca CALM ul, în calitate de organizație reprezentativă a APL, să organizeze o şedinţă la care să fie prezent şi preşedintele parlamentului, şi prim-ministrul, şi procurorul general, ca să discutăm toate subiectele care ne frământă în legătură cu această problemă şi de făcut propuneri de modificare a legislaţiei. Un subiect pe care vreau să-l abordez este sistemul bugetar care a ajuns în asemenea hal că eu, deși am la activ patru mandate, nu mai înțeleg nimic. Schimbările permanente ne blochează total activitatea. Si legat de aceasta ar trebui să avem o discuţie cu Ministerul de Finanţe și privind salariile primarilor”.



Primarul satului Chișcăreni, Sângerei, Silvia Țurcanu a menționat că în locul lui Cimpoeș poate fi orice edil, deoarece nimeni nu se mai poate simți în siguranță și sigur că legea va fi dreaptă și de partea lui: ”Mergi seara acasă și te gândești dacă până dimineață o să fie totul bine. Mereu ești supus riscului, deoarece undeva se întâmplă un incendiu, iar în altă parte un accident. Iar dacă se construiește ceva și este formată o groapă, iar la locul dat nu este nimeni să securizeze și se întâmplă ceva, gata primarul este vinovat”.



Gheorghe Răileanu, primarul orașului Cimișlia nu exclude că Valentin Cimpoeș ar fi fost victima unei provocări. ”Dacă dumnealor au undeva ascuns careva dovezi, deoarece se spune ca el ar fi fost filmat, iar dacă acesta ar fi fost motivul pentru arest apar niște întrebări. Dar iarăși se generează încă niște întrebări cum a putut fi filmat, posibil că a fost o provocare. Acestea sunt metodele în lumea interlopă care sunt preluate cu mare răspândire și de lumea politicului din Republica Moldova. Pentru a preveni aceste cazuri la mine în raion, eu am introdus în atribuțiile de servici a unui specialist care are responsabilitatea pentru tutelă. Așa persoană nu avem în statele de personal dar, i-am impus unui specialist și în acest caz era sa-i adresez viceprimarului specialistului pentru tutelă împreună cu asistenții sociali, poliția să investigheze cazul și să aplice măsurile care sunt necesare. Ce înseamnă un primar? Este unica persoană din localitate care încearcă să facă dreptate şi adevăr. Cât de mică ar fi localitatea, la primar ajung toate problemele care nu s-au rezolvat de mult timp, probleme ce ţin de patrimoniu, de bunuri, de soarta cuiva. Ca să soluţionezi o problemă te confrunţi cu două părţi adverse. Şi în această situaţie, cum nu suntem protejaţi, oricine are relaţii sau putere financiară apelează la instanţele de drept care îi servesc pe bani. În RM toate partidele aplică aceleaşi metode amorale în lupta pentru putere. Aceste metode distrug toată iniţiativa, toată nobleţea, deturnează adevărul. În situaţia şi locul unde la putere ajung nişte persoane amorale, orice om poate fi făcut ”mostră” sau ”exemplu” pentru alţii. Noi, ca primari, avem misiunea de a contribui la maturizarea societăţii civile şi la însănătoşirea partidelor din care facem parte. Trebuie să-l susţinem pe Cimpoeş, pentru că chiar dacă a greşit, sunt sigur că a fost provocat. Si să fim solidari în protejarea asociaţie noastre, CALM, şi a democraţiei în ţara noastră”, a spus edilul de la Cimișlia.



În cadrul forului, primarii au declarat că sunt supuşi periodic controalelor abuzive, dar şi acţiunilor disproporţionate din partea organelor de anchetă, iar procurorii și instanțele de judecată au transformat art. 329 din Codul Penal într-un instrument de presiune asupra autorităților locale. “Această situaţie prin care primarul de Basarabeasca a fost arestat ne îngrijorează foarte mult și reprezintă o demonstrație pe față a abuzurilor la care sunt supuși în mod constant aleșii locali. Este o nedreptate strigătoare la cer să procedezi așa, fără să documentezi suficient cazul, încătușând primarul și făcând publice imaginile, știind că autorităţile publice locale nu au posibilitatea să facă faţă la aceste mari competenţe, unele dintre ele delicate, mai ales că atestăm o lipsă cronică a specialiştilor. Profit de ocazie ca să vă mulțumesc din nou pentru că sunteţi uniţi, indiferent de partidul politic din care faceţi parte sau apartenenţa etnică. Organizaţia noastră promovează interesele APL, CALM –ul este casa tuturor ţi împreună susţinem interesele APL pentru a avea o descentralizare, o consolidare a autonomiei locale, pentru a avea legi bune, cu mecanisme funcţionale şi cred ca avem în continuare foarte mult de lucru şi trebuie să fim uniţi şi să fim solidari atunci când se întâmplă anumite lucruri cu colegii noştri”, a menţionat preşedintele CALM, Tatiana Badan, primar de Selemet.



„Fiecare dintre noi se poate trezi peste noapte în situaţia lui Valentin Cimpoeş. Am fost la Curtea de Apel cu ceilalţi colegi ca să cerem eliberarea lui Valentin. Nici chiar copiilor lui nu le-au permis să se apropie de tată. Se încalcă astfel nu numai dreptul la libertate al primarului, al alesului local, dar şi drepturile lui umane. Azi am ajuns în situaţia în care problemele la care nu se găseşte o soluţie se aruncă pe seama primarilor. Cu referire la legea 140 privind protecţia copilului aflat în situaţie de risc, care prevede că primăria trebuie să mărească statele de personal şi să angajeze o persoană care se va ocupa de protecţia copilului aflat în situaţie de risc, acoperire financiară de unde? În situaţia în care nu ne ajung bani să rezolvam problemele cotidiene cu care ne confruntăm în localitate, de unde să mai luăm resurse pentru a angaja specialişti în protecţia copilului aflat în situaţie de risc? Dar asistenţii sociali cu ce se ocupă? Şi în subordinea cui se află? Din răspunsul pe care l-a formulat procuratura generală privind cazul în discuţie ne dăm seama că ei sunt foarte departe de ceea ce se întâmplă în teritoriu, iar administraţia publică centrală, organele de drept nu au idee ce înseamnă un primar, un statut de ales local şi care este domeniul nostru de activitate şi competenţele noastre. Recent, doi colaboratori ai CNA Bălţi au venit în mod abuziv, fără să se legitimeze, fără a prezenta vreun demers, au vorbit grosolan cu angajaţii primăriei. După ce au plecat am formulat în scris o plângere către CNA, denunţând lipsa de respect şi încălcările indivizilor respectivi. Răspunsul a fost că aceştia au acţionat conform cadrului legal. Avem nevoie de protecţie în activitatea noastră. Suntem ca frunza-n vânt, din care parte bate vântul din aceea suntem loviţi. Te aştepți ca în orice moment să vină nişte mascaţi să te ia pe sus, pentru că legea le-a dezlegat mâinile şi le dă permisiune să-i reţină pe primari pentru orice motiv. Iar agenţii de la Inspecţia financiară şi alte organe de control au o atitudine faţă de primari că mai rău nu se poate, ne tratează fără pic de respect, ca pe cei mai mari tălhari, noi avem nici o autoritate în faţa lor. Trebuie să fim mai uniţi ca niciodată, fiecare dinte noi are păreri personale, opţiuni politice, dar toţi suntem primari şi în această funcţie ne confruntam cu aceleaşi probleme şi disfuncţii legale”, a declarat de la tribuna forului Nina Cereteu, primar de Drochia.



Valeriu Rusu, primar de Oxentia, a îndemnat la vigilență și la solidaritate: ”Spun din proprie experienţă că în calitatea noastră de aleşi locali suntem vulnerabili la presiunile celor care au putere financiară şi se folosesc de organele de stat. Ce mi se întâmplă mie pe parcursul a trei mandate i s-a întâmplat şi primarului din Basarabeasca. Cred că trebuie să ne ridicăm şi să mergem să protestăm ca să-l scoatem pe colegul nostru din arest pentru că nu este vinovat. Va chem să fim vigilenţi şi să acţionăm împreună ca să ne apăram drepturile şi să înlăturăm acele legi care permit celor de rea credinţă să ne facă dosare, să ne înjosească şi să ne defăimeze”.



Propunerea edilului a fost susținută și de Ion Mastac, fost primar Ţânţăreni, Anenii Noi: ”Sunt solidar cu dl Cimpoeş şi cred că nu era nevoie ca organele de control să procedeze la arestarea lui ca să poată desfășura investigaţiile în dosarul dat. Dar din cauza faptului că cei care aplică legea în mod eronat şi abuziv nu sunt pedepsiţi, ei se consideră atotputernici. Știu din surse sigure că la elaborarea legii privind procuratura erau niște articole care stipulau că procurorul care intentează dosare trebuie să răspundă şi material, şi penal pentru dosarele pe care le instrumentează. S-au scos aceste prevederi. Vin cu propunerea de a analiza şi a solicita revizuirea Legii cu privire la procuratură, la Poliție pentru ca persoanele care intentează abuziv dosare să fie şi ele sancţionate”.



Valentina Casian, primarul de Străşeni a specificat: ”Este puţin să ne adunăm şi să discutăm noi între noi, puţină lume ne aude. Trebuie să organizăm acţiuni de protest, indiferent de culoarea politică. Mâine se va întâmpla cu noi ceea ce s-a întâmplat cu primarul de la Basarabeasca. Controalele în lanţ. Anul trecut am avut patru controale de la Inspecţia Financiară. La întrebarea mea de ce atâtea controale mi-au răspuns că vor veni de câte ori va fi nevoie. Propunerea mea pe acest subiect este să studiem modalitatea de a modifica cadrul legal şi stipulat foarte clar când, unde, cine şi cum are dreptul să efectueze aceste controale, să verifice autoritatea publică executivă”.



Alți primari și-au exprimat, la fel, opiniile: ”Astfel de cazuri cu familii defavorizate, minori, părinţi fără griji, copii care fug de acasă sunt în toate localitățile. Nu ştiu de ce, dar cui nu ii lene presează primăria (procuratura, poliţia, asistenta socială raională, televiziunile, oamenii - bazându-se pe cele băgate în capul lor că noi trebuie să fim înlocuitorii părinţilor). Îşi permit să sune la 23.00, de ex., şi să strige prin telefon să luăm copii din Chişinău, că ei i-au prins prin subsoluri. Noaptea stingem incendiile pe dealuri, umblăm pe la cimitire că să-i prindem pe cei care devastează mormintele, apar suspecţi străini prin sat şi fugim în mahalaua cutare pe la 4 dimineaţa să-i pândim, duminică la 6 dimineața facem liniile la stadion, cei cu tuberculoza cu de-a sila la lecuire, gunoi pe dealuri, nu frecventează şcoala, se droghează, fumează, strică opririle, ferestrele la Casa de cultură, fură tot ce le cade, îşi bat joc de bătrâni, noaptea strică becurile stradale, suduie, beau, multe altele. Suntem 7 oameni jumătate în primărie, dintre care 5 femei în vârstă şi bolnave. Hai, fă ceva! Ministrele, agenţiile, procurorii, raionul, alţii trimit şi trimit scrisori, voi sunteţi aceea care să luaţi măsuri. Care măsuri? Unul nu dorea să se ducă la lecuire cu tuberculoza. A venit o comisie din Chişinău şi raion, care au regimul lor de lucru de la 8 până la 17 şi spune că primăria nu face nimic. Ce să fac? - îi întreb. N-are buletin, că i-a dat foc să nu fie dus cu forţa. L-am urcat în maşină şi l-am dus din banii mei să-i fac buletin. Ce să mai fac? Nu ştiau ce să mai spună!”



“Întreprindem încă o încercare de a aduce la cunoştinţa factorilor de decizie din Republica Moldova, dar şi de peste hotare, referitor la îngrijorarea noastră. Să încercăm să găsim soluţii. Acest caz, al primarului de Cimişlia, poate deveni un precedent periculos, care pune în pericol toți funcționarii cu demnitate publică din cadrul APL, dar și pe cei din cadrul administrației centrale. De asemenea, astfel de cazuri și controlul administrativ excesiv reduce esențial efectul schimbărilor pozitive care au avut loc în domeniul descentralizării și diminuează eforturile enorme ale Guvernului de a restabili încrederea față de parteneri pe plan intern și extern”, a declarat directorul executiv CALM, Viorel Furdui.



Primarii prezenţi la eveniment au adoptat o declaraţie prin care cer instituţiilor statului - Parlamentului, Guvernului, Preşedinţiei, CSJ, CSM, CNA, Procuraturii Generale, - să intervină prompt în cazurile de abuz. Totodată, cazul primarului oraşului Basarabeasca, Valentin Cimpoeş, va ajunge în atenţia oficialilor Consiliului Europei, ai Uniunii Europene, dar şi ai Statelor Unite ale Americii.