Premieră pentru Republica Moldova! Aproximativ 200 de tineri de la nordul republicii participă la „Școala de afaceri AOAM”

Bălți, 27 Martie 2017 — Aproximativ 200 de tineri antreprenori, manageri și studenți din Regiunea de dezvoltare Nord participă, în perioada 27-28 martie, la cursurile de instruire „DriveUP AngryBusiness” și „Accesarea fondurilor nerambursabile”, ținute în cadrul proiectului „Școala de afaceri AOAM”, inițiat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) și organizat în colaborare cu ADR Nord în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB).



Proiectul „Școala de afaceri AOAM”, o premieră în Republica Moldova, urmărește dezvoltarea abilităților antreprenoriale, instruirea și oferirea de consultanță tinerilor care doresc să dezvolte sau să deschidă o afacere. Totodată, programul vizează impulsionarea mediului de afaceri și a spiritului antreprenorial în Republica Moldova.



„Sper că în aceste două zile veți învăța foarte multe, veți pleca cu un bagaj de cunoștințe, cu instrumente utile pentru cei care deja au o afacere sau care își doresc să o lanseze. Am ales prima destinație Bălțiul, deoarece aici am găsit o receptivitate deosebită și o deschidere din partea USARB. Pentru AOAM, susținerea tinerilor antreprenori este esențială, de aceea noi am lansat acest proiect de livrare a informației utile pentru tinerii antreprenori. Prin asta noi contribuim la o dezvoltare durabilă, la o dezvoltare constantă a Republicii Moldova”, a menționat directorul executiv al AOAM, Olesea Munteanu.



„ADR Nord a acceptat cu drag să fie partener al acestor cursuri de instruire intensive pentru dezvoltarea capitalului uman și susținerea mediului de afaceri din regiune. Ca structură a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ADR Nord implementează proiecte de infrastructură, dar este foarte important cine va dezvolta și cine va lucra aici, în regiune. Din acest punct de vedere, AOAM ne oferă suportul necesar pentru a dezvolta acest aspect”, a relevat directorul ADR Nord, Ion Bodrug, mulțumindu-le reprezentanților AOAM și USARB pentru perspectiva unei fructuoase colaborări.



Agenda desfășurată a evenimentului se găsește pe site-ul scoala.aoam.md.



La Bălți, proiectul „Școala de afaceri AOAM” a debutat cu semnarea unui acord de colaborare de către rectorul USARB, dr. hab. Ion Gagim, și directorul executiv al AOAM, Olesea Munteanu. Ceremonia de încheiere a acordului dintre USARB și AOAM a fost facilitată de ADR Nord. Acordul își propune să sprijine procesul de valorificare a potențialul studenților și să promoveze cultura antreprenorială în rândul tinerilor. Totodată, potrivit rectorului USARB, miza de pe urma realizării prevederilor Acordului este lărgirea competențelor studenților și orientarea acestora spre mediul de afaceri.



ADR Nord și AOAM colaborează în baza unui acord încheiat în august 2016. Instituțiile și-au propus să deruleze activități ce au drept scop îmbunătăţirea şi eficientizarea participării ambelor părți la dezvoltarea socio-economică a Regiunii de dezvoltare Nord, susținerea mediului de afaceri, promovarea și atragerea investițiilor în regiune, organizarea în comun a unor evenimente şi activităţi cu caracter consultativ-informativ la nivel regional în scopul sprijinirii mediului antreprenorial regional şi identificării oportunităților investiționale, să promoveze potenţialului socio-economic regional pentru atragerea investițiilor în regiune, să elaboreze și să implementeze proiecte comune de dezvoltare regională.



AOAM este o asociație obștească, neguvernamentală, nonprofit, ce reunește oameni de afaceri având convingeri comune de dezvoltare a societății prin sprijinirea mediului de afaceri și prin susținerea spiritului antreprenorial pentru o creștere durabilă a economiei naționale, în contextul valorilor și standardelor Uniunii Europene. AOAM este un promotor al programelor și proiectelor de dezvoltare orientate către impulsionarea mediului de afaceri, aplicabile atât la nivelul companiilor private, cât și la nivelul economiei naționale. Fondatorul și președintele AOAM este Vlad Plahotniuc. Asociația a fost fondată în 2010. Detalii despre AOAM se găsesc pe site-ul www.aoam.md.



