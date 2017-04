Vizualizări: 51

La Călărași a fost semnat contractul de finanțare al proiectului „Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a RM - rn Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni”

5 Aprilie 2017 — Călărași, 05 aprilie 2017. În incinta Consiliului raional Călărași s-a desfășurat ședința de semnare a contractului de finanțare în cadrul proiectului „Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a RM - rn Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni”.

Documentul a fost semnat de reprezentanții ADR Centru, aplicantul proiectului, CR Ungheni și partenerii acestuia. Astfel, părțile au convenit asupra responsabilităților fiecăreia întru realizarea cu succes a lucrărilor planificate.

Pentru a asigura o cooperare strategică între beneficiarii, partenerii şi aplicantul proiectului, sunt prevăzute activităţi separate ce ţin de informarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa proiectului, obiectivele şi rezultatele obţinute precum şi promovarea obiectivelor turistice din regiunea Centru.

În urma implementării acestui proiect se preconizează amenajarea a 6 popasuri turistice cu infrastructură conexă de utilitate publică, instalarea indicatoarelor şi panourilor turistice, crearea unui Centru Regional de dezvoltare şi promovare a Turismului, crearea a 4 itinerare turistice noi în regiunea Centru, construcţia unei Scene de Amfiteatrui, reabilitarea Muzeu de Istorie şi Etnografie din or. Călăraşi precum și reamenajarea Parcului „Aleea Clasicilor” din același oraș.

Tot aici, aplicantul împreună cu partenerii proiectului, planifică desfășurarea unor activități de informare şi conştientizare a cetăţenilor despre obiectivele turistice din regiunea Centru prin difuzarea unui spot publicitar şi a unui film. Diversificarea instrumentelor de promovare turistică va genera creșterea numărului de turiști în regiune, dar și sporirea veniturilor în bugetul local.

Suma totală a proiectului este de 28 340 316,00 lei dintre care 27 254 916,00 lei au fost solicitați din Fondul Național de Dezvoltare Regională, iar contribuția proprie a aplicantului constituie 885 400,00 lei. Pentru acest an Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a aprobat din FNDR suma de 5 milioane lei pentru inițierea lucrărilor în cadrul proiectului.

Astfel, după selectarea antreprenorului se va purcede la executarea propriu-zisă a lucrărilor. Pentru acest an sunt planificate lucrări de restaurare a Muzeului de Istorie şi Etnografie din or. Călăraşi precum și reparația Aleii Casicilor din același oraș. Tot pe parcursul anului 2017, în cadul acestui proiect, va fi amenajat un popas turistic la Manastirea Țigănești.