Concert excepțional al rapperului finlandez Singmark în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de auz din Republica Moldova

— Ambasada Finlandei la București are deosebita plăcerea să anunțe concertul excepțional al lui Singmark, artist finlandez de muzică rap.Signmark (Marko Vuoriheimo) s-a născut surd, însă acest lucru nu l-a împiedicat să-și urmeze visul de a-și construi o carieră muzicală. Marko Vuoriheimo are deja o colaborare fructuoasă cu Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei. Ca Reprezentant pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din cadrul MAE-ului finlandez, Signmark a oferit concerte și lecturi în peste 40 de state pe toate continentele.Împreună cu muzica să, optimismul sporit și abilitățile extraordinare de comunicare, Signmark reușește să redefinească atitudinea către persoanele cu dizabilități de auz, dar și cele cu dizabilități în general. Signmark consideră că societatea noastră nu ar trebui să-i trateze pe cetățenii surzi că fiind persoane cu handicap, ci ca pe o minoritate lingvistică provenită din propria lor cultură, comunitate, istorie și moștenire. Acest mesaj a fost primit cu căldură de audiența internațională și este adus acum și în Republica Moldova.Concertul va avea loc la Chișinău, în data de 27 Aprilie (joi), oră 18:00 în Sala de Festivități a Asociației Surzilor din Republică Moldova (stradă Vasile Alecsandri nr. 1, municipiul Chișinău). La eveniment sunt invitate să participe persoane cu dizabilități de auz, reprezentați al autorităților naționale și organizațiilor internaționale, al corpului diplomatic care activează în Republica Moldova, reprezentanți mass media și al sectorului neguvernamental.Agenda vizitei mai cuprinde și alte întîlniri și vizite carea drept scop promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de auz din Republica Moldova:- Întîlnirea cu Avovatul Poporului,- Întîlnirea cu Direcția pentru Drepturile Omului și Afaceri Globale, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova,- Vizita la întreprinderea Interplast SRL – intreprindere unde sunt angajate peste 61 de persoane, din care 39 cu dizabilități.Publicul larg are posibilitatea să-l vadă și să interacționeze direct cu Signmark vineri, 28 Aprilie, în cadrul unui eveniment deschis care se va desfășura în intervalul orelor 12.00-14.00 la Centrul Comercial MallDova.Evenimentele organizate în perioada 27-28 aprilie 2017 se desfășoară în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republică Moldova și Alianța INFONET și face parte din suita aniversară centenara a Finlandei sărbătorită în Republica Moldova.NEDISCRIMINARE, ACCESIBILITATE, INCLUZIUNE!!!Pentru informații suplimentare:Natalia Babici, Prim Vice-Președinte, Asociația Surzilor din Republica Moldova, (+ 373) 69371371, deaf.moldova@gmail.com Victor Koroli, Director Executiv, Alianța INFONET, (+373) 69252453, vkoroli@gmail.com