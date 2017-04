Vizualizări: 26

„Zilele educației și creației artistice” se desfășoară, în premieră, la Universitatea din Bălți

Bălți, 27 Aprilie 2017 — În premieră, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) se desfășoară „Zilele educației și creației artistice”. Evenimentul se desfășoară în perioada 27 aprilie-5 mai a.c. și este organizat de Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.



Agenda „Zilelor educației și creației artistice” include mai multe activități, inclusiv conferințe științifice-practice internaționale cu participarea unor cadre didactice din șase țări, inclusiv Rusia, Belarus, România; expoziții, ateliere pe tema dezvoltării școlii incluzive, conferințe științifice studențești, concursuri și seminarii.



Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, conf. univ., dr. Lora Ciobanu spune că evenimentul este organizat în colaborare cu Biblioteca Științifică a USARB, iar moto-ul este „Sub umbrela educației”, prilej cu care, la lansarea „Zilelor educației și creației artistice”, a fost organizat un flashmob.



„Am organizat acest eveniment pentru că lumea se confruntă cu multiple probleme de educație. În fond, pe toate segmentele se observă o rezistență la educație, iar prin asemenea acțiuni încercăm să scoatem educația din blocaj. Vrem să atenționăm opinia publică, și sunt convinsă de acest lucru, că acum, mai mult ca oricând, lumea are nevoie de educație”, a spus Lora Ciobanu.



Vorbind în contextul lansării „Zilelor educației și creației artistice”, rectorul USARB, Ion Gagim a spus că mottoul evenimentului are o profundă încărcătură simbolistică, deoarece „or, educația îl protejează pe om ca să nu devină neom.”



Iar șefa Catedrei de Științe ale Educației, Tatiana Șova, susține că educația a fost, este și trebuie să continue să fie la modă.



„Fără educație omul nu poate să existe. Omul devine om doar prin educație, iar noi trebuie să fim acei care să promovăm educația și valorile. Axiologia și valorile educaționale se află, din păcate, în criză și, prin organizarea „Zilelor educației și creației artistice”, ne propunem să diminuăm efectele acestei crize”, a declarat Tatiana Șova.



USARB precizează că „Zilele educației și creației artistice” vor fi organizate în fiecare an.