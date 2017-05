Vizualizări: 236

Ziua Europei, sărbătorită la Bălți. Ion Bodrug: „A fi proeuropean înseamnă a acționa în interesul național al Republicii Moldova”

Bălți, 12 Mai 2017 — Ziua Europei la Bălți a fost marcată vineri, 12 mai, pe Aleea Clasicilor a municipiului, printr-un intermezzo literar-artistic cu genericul „Prin artă - în Europa” și prin vernisarea unei expoziții de caricaturi despre nivelul de trai în Republica Moldova și cel din statele membre ale Uniunii Europene. În paralel, a fost organizată o expoziție a meșterilor populari, iar Colegiul de Pedagogie și Muzică din Bălți a susținut un concert.



La eveniment au participat șeful adjunct al Secției din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Marco Gemmer, consulul general al României la Bălți, Excelența Sa Mihail Baciu, reprezentanți ai Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), organizației neguvernamentale „Pro-Europa” Bălți etc.



În mesajul său de inaugurare a Zilei Europei la Bălți, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, s-a referit la importanța cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, menționând, în acest context, un șir de beneficii rezultate din implementarea Acordului de Asociere RM-UE.



„În perioada anilor 2011-2016 am implementat trei proiecte de dezvoltare regională în valoare de 1.300.085 de euro oferiți de Guvernul Germaniei. Pentru perioada 2017-2020, UE va finanța cel puțin șase proiecte în domeniile Aprovizionare cu apă și Eficiență energetică, în valoare de aproape 13 milioane de euro. Totodată, partenerii noștri din Cehia vor oferi suport întreprinderilor mici și mijlocii, în valoare de circa 500 de mii de euro. Apropierea de UE înseamnă progres economic, nivel de trai decent, oportunități de dezvoltare și modernizare, creșterea produsului intern brut, consolidarea independenței și securității energetice, liberalizarea regimului de vize, luptă împotriva corupției, sporirea calității serviciilor sociale și de sănătate și așa mai departe. Susținerea vectorului european este esențială pentru a transforma Republica Moldova. Doar așa vom putea moderniza țara, crea mai multe locuri de muncă și oferi salarii mai bune, extinde comerțul și spori investițiile, asigura pensii decente și îmbunătăți calitatea serviciilor publice. A fi proeuropean înseamnă a acționa în interesul național al Republicii Moldova”, a relevat directorul ADR Nord, Ion Bodrug, în fața celor peste 300 de bălțeni care au venit pe Aleea Clasicilor din Bălți pentru a celebra Ziua Europei.



„Noi suntem în Europa fizicește, geografic. Rămâne ca să fim în Europa și sub aspect cultural, sub aspect mintal, sub aspect de responsabilitate. Accentuez lucruile acestea pentru că, în viziunea mea, sunt foarte importante aceste momente”, a observat rectorul USARB, dr. hab. Ion Gagim.



Tradițional, Ziua Europei în Regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova este organizată, în parteneriat, de ADR Nord, Consulatul General al României în Bălți și Centrul Interactiv European „Pro-Europa” Bălți. În acest an, la organizarea evenimentului a participat și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. De asemenea, Ziua Europei la Bălți a fost sprijinită de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” și Zona Economică Liberă „Bălți”.



Sărbătorirea Europei la Bălți s-a încheiat cu distribuirea de către voluntari a materialelor informative despre Uniunea Europeană.



În Regiunea de Dezvoltare Nord, Ziua Europei a fost celebrată oficial pentru prima dată la 14 mai 2011, în municipiul Bălți.



www.adrnord.md