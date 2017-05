Vizualizări: 55

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord identifică posibilități pentru a-și fortifica rolul în procesele de dezvoltare regională

Vadul lui Vodă, 18 Mai 2017 — Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și ADR Nord, cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) desfășoară, în perioada 18-19 mai, atelierul de lucru „Fortificarea rolului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord în procesele de dezvoltare regională”. Membrii CRD Nord s-au întrunit în cadrul acestui eveniment pentru a discuta și a agrea modalitățile de suport pentru fortificarea rolului Consiliului prin instituționalizarea Comisiilor regionale sectoriale.



În debutul atelierului de lucru, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, le-a mulțumit participanților la eveniment pentru prezență și interes și a exprimat încrederea că evenimentul va fi unul util, îndemnându-i pe membrii CRD Nord să fie activi, pentru că este o posibilitate foarte bună de a discuta despre un șir de provocări din domeniu într-o componență atât de largă. „Vreau ca de aici noi să plecăm mai uniți, mai cu încredere unul în altul. ADR Nord este o instituție transparentă și prietenoasă administrațiilor publice locale. Am mari așteptări de la acest atelier de lucru. Este o posibilitate de a ne întâlni și a discuta împreună unele probleme pe care le avem”, a relevat directorul ADR Nord, amintind, în acest context, și de reforma teritorial-administrativă și cea a autorităților centrale.



De asemenea, președintele CRD Nord, Ion Leucă, și-a exprimat mulțumirea pentru organizarea atelierului de lucru și a apreciat înalt efortul MDRC, ADR Nord și al partenerilor de dezvoltare în acest sens. „Acest eveniment este pe potriva așteptărilor atât a organizatorilor, cât și a noastră, deoarece activitatea noastră în cadrul CRD Nord presupune și rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm în comunitățile pe care avem onoarea să le conducem”, a remarcat președintele CRD Nord.



Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatol Usatîi, a menționat că „în viitor, rolul CRD urmează să crească și aceasta nu este doar o dorință, dar un fapt pronunțat prin Legea privind dezvoltarea regională. Mă bucur să văd așa mulți participanți pentru că vocea regiunilor de dezvoltare trebuie să fie mai pronunțată și opinia dvs. contează”.



Directorul de țară al Agenției de Cooperare a Germaniei (GIZ) și managerul proiectului MSPL, Philipp Johannsen, a subliniat că „donatorii proiectului sunt cointeresați în creșterea transparenței în ceea ce vizează utilizarea fondurilor. Cred că CRD trebuie să exprime în primul rând interesele cetățenilor, pentru că acestea reprezintă platforma ideală pentru a asigura comunicarea cu regiunea și promovarea transparenței în gestionarea fondurilor publice”.



Posibilitățile limitate ale CRD Nord pentru luarea deciziilor, nivelul redus de implicare și lipsa motivării în participare, lipsa resurselor financiare pentru dezvoltarea capacităților, conlucrarea insuficientă a Consiliului cu instituțiile la nivel central și local sunt doar unii dintre factorii semnalați periodic de către membrii CRD Nord. În acest context, se urmărește crearea și consolidarea, în cadrul CRD Nord, a unor platforme pentru guvernare sectorială, structuri ce, odată înființate sub forma unor Comisii regionale sectoriale și grupuri de lucru, vor dezbate proiecte de decizii, elaborând totodată recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Nord. Viitoarele structuri vor avea drept atribuții examinarea și aprobarea priorităților dezvoltării regionale, promovarea proiectelor regionale în rândul donatorilor și investitorilor, examinarea, cu suportul experților independenți specializați, a portofoliului de proiecte, a diferitor studii, analize și recomandări pentru cristalizarea unei viziuni regionale privind dezvoltarea sectorului respectiv. În acest context, fiecare participant la eveniment a avut posibilitatea să își exprime așteptările de la acest atelier de lucru, fiind exprimat interesul sporit față de rolul Comisiilor regionale sectoriale și beneficiul cetățenilor în urma creării acestora.



Atelierul de lucru este format din câteva sesiuni, bazate pe implicarea activă a membrilor CRD Nord în discuțiile pe marginea conceptualizării Comisiilor regionale sectoriale, precum și aspectelor funcționale ale acestora. În perioada următoare, unul din rezultatele principale în acest sens va fi selectarea preliminară a membrilor acestor Comisii.



* * *



CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al Regiunii de dezvoltare Nord. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.



Proiectul MSPL, care a sprijinit desfășurarea atelierului de lucru pentru membrii CRD Nord, este implementat de GIZ şi susținut financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul României, Guvernul Suediei, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).



www.adrnord.md