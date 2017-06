Vizualizări: 47

De Ziua Mediului la Chișinău, la apusul soarelui, va avea loc conectarea oamenilor cu natura

31 Mai 2017 — Un recital de pian cu muzică clasică, la apusul soarelui în parcul ”Valea Morilor”, cu tânărul și deja celebrul pianist moldovean Marcel Lazăr, fondatorul Moldo Crescendo Festival - acest moment magic de conectare a oamenilor cu natura va avea loc duminică, 4 iunie, în cadrul Zilei Mondiale a Mediului la Chișinău.



Potrivit organizatorilor - proiectele de mediu ale Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova (PNUD), împreună cu Centrul Republican "Gutta-Club" și Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic – tema Zilei Mondiale a Mediului în acest an este ”Conectarea oamenilor cu natura” și asta și-au propus să facă la Chișinău. Sloganul ales pentru această ediție va fi ”Informează-te, iubește, trăiește!”.



Astfel, potrivit programului, evenimentul va începe la ora 16:00 cu ateliere tematice (turism, reciclare, eficiență energetică, tehnici de compostare etc), instruiri, distracții și odihnă pentru adulți și copii, expoziții, târg cu produse naturale, ședințe foto tematice etc. Evenimentul va fi animat de Marin Basarab (Katana record shop) cu muzică pe vinil. La ora 20:00, la apusul soarelui, așezați comod cu vederea spre lac, participanții vor asculta un recital de pian cu Marcel Lazăr - momentul magic al serii de ”conectare la natură”.



Menționăm că Ziua Mediului în Parcul ”Valea Morilor” a avut loc și în anul 2016 cu sloganul "Un copac nu moare niciodată singur". Evenimentul a fost marcat cu distracții, ateliere tematice pentru copii și adulţi, expoziții și un târg al meșterilor populari. Invitatul special al evenimentului a fost Cristofor Aldea-Teodorovici, cu un DJ mix set cu live vocals.