Conducerea proiectului MSPL și reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții au efectuat o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord

Bălți, 31 Mai 2017 — Manageri ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și reprezentanții Băncii Europene de Investiții (BEI) au efectuat o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord.



Din componența delegației care a reprezentat proiectul MSPL au făcut parte Philipp Johannsen, director de țară al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și managerul proiectului MSPL, Alexandr Muravschi, consultant național superior în domeniul politicii de coordonare a dezvoltării regionale, și Petru Veverița, consultant național superior în programare și planificare regională. De asemenea, la vizita de lucru a participat și Tamara Guvir, reprezentantă a BEI.



Managerii proiectului MSPL și reprezentantul BEI și-au început vizita de lucru la ADR Nord, unde împreună cu directorul Ion Bodrug și specialiștii Agenției au vorbit despre realizările și activitățile proiectului MSPL planificate pentru anul 2017. În cadrul discuțiilor, au fost menționate și anumite provocări care ar putea apărea, identificând totodată și soluții pentru acestea.



În cadrul întrevederii, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a menționat: „Am vrea, în perioada următoare, să avem o atenție mai sporită din partea donatorilor și partenerilor de dezvoltare, dat fiind faptul că Regiunea de Dezvoltare Nord a beneficiat în ultimii ani de mai puțin sprijin financiar în comparație cu alte regiuni de dezvoltare”.



Directorul ADR Nord a mai spus că Agenția are o conlucrare foarte bună cu cei trei consultanți regionali ai MSPL/GIZ delegați în Regiunea de Dezvoltare Nord și că proiectele-pilot realizate cu spijinul financiar oferit prin intermediul MSPL oferă un bun exemplu pentru autoritățile locale. „Proiectele-pilot care au fost implementate în această perioadă oferă un exemplu pentru administrațiile publice locale cum trebuie să se implice și să lucreze cu cetățenii, cu organizațiile neguvernamentale, chiar și cu fondurile naționale disponibile pentru autoritățile locale”, a punctat directorul ADR Nord.



Philipp Johannsen, director de țară GIZ și managerul proiectului MSPL, a reiterat importanța unui dialog deschis în cadrul acestei vizite de lucru. „Este bine să punctăm prioritățile, dar, totodată să identificăm provocările și soluțiile pentru acestea. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că am învățat foarte multe în ultimii șapte ani și jumătate de la dumneavoastră în spiritul cooperării. Noi, echipele MSPL și ADR Nord, practic am crescut împreună, pentru că am inițiat proiectele împreună. Prin proiecte am crescut. Cred că aveți o echipă deja creată, foarte puternică, care a trecut prin greutăți, prin lucruri mai ușoare, mai puțin ușoare și astfel v-ați consolidat. Consider că aveți tot dreptul, în acest context, să fiți foarte ambițioși, să vă doriți mult mai mult, pentru că Regiunea de Dezvoltare Nord merită mai mult. Alături de mine sau fără, să continuați pe aceeași cale”, a spus Philipp Johannsen.



În cadrul discuțiilor, interlocutorii au mai vorbit despre rolul Comisiilor regional-sectoriale în procesele de implementare a proiectelor. În acest context, directorul Ion Bodrug a menționat că ADR Nord are nevoie de un specialist care să asigure funcționalitatea Comisiilor, în prima etapă prioritar fiind crearea și funcționarea Comisiilor în domeniile: Aprovizionare cu apă și canalizare și Eficiența energetică în clădirile publice. Între altele, un rol important al membrilor acestor Comisii va trebui să vizeze campaniile de informare și promovare a proiectelor ce urmează a fi implementate în regiune.



Ulterior, delegația s-a deplasat în orașul Glodeni, unde s-a întâlnit cu Ion Leucă, președintele raionului și președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord. Conducerea proiectului MSPL și reprezentanții BEI și-au încheiat vizita de lucru în orașul Râșcani, unde au discutat cu Iurie Urzică, președintele raionului, și primarii din localitățile unde vor fi implementate proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare.



Precizăm că, în următorii ani, ADR Nord urmează să implementeze în Regiunea de Dezvoltare Nord șase proiecte cu finanțare oferită de Uniunea Europeană, prin intermediul MSPL/GIZ: patru proiecte în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare și două în domeniul Eficiența energetică în clădirile publice. Recent, în cadrul a două ateliere de lucru, specialiștii ADR Nord și consultanții MSPL/GIZ au informat autoritățile locale vizate despre modul de implementare a proiectelor cu finanțare din partea UE, reieșind din cerințele finanțatorului, precum și din experiența acumulată de proiectul MSPL, implementat de GIZ.



