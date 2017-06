Vizualizări: 104

Avantajele competitive și perspectivele de dezvoltare ale Regiunii de Dezvoltare Nord, prezentate la Bălți în cadrul Forumului Internațional de Afaceri „Investiții și oportunități de colaborare”

Bălți, 7 Iunie 2017 — Aproximativ 300 de agenți economici au participat miercuri, 7 iunie, la Forumul Internațional de Afaceri „Investiții și oportunități de colaborare”, eveniment organizat la Bălți cu scopul promovării imaginii republicii la nivel internațional și a economiei autohtone drept o locație atractivă pentru dezvoltarea afacerilor și investițiilor.



În cadrul forumului, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a comunicat că în anul 2015 volumul investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a constituit circa 12% din volumul total pe țară. Astfel, în profil raional, cele mai mari investiții au fost realizate în Edineț, Drochia, Soroca și în municipiul Bălți. Totodată, în rezultatul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada anilor 2017-2020, organizat la nivel național de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cele mai multe proiecte în domeniul infrastructurii de afaceri sunt în Regiunea de Dezvoltare Nord. Directorul Ion Bodrug a atras atenția că respectivele proiecte pot obține finanțare nu doar din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, dar și din fonduri externe.



„ADR Nord susține dezvoltarea infrastructurii de afaceri, facilitează asocierea producătorilor pentru atragerea investițiilor și promovează potențialul economic și investițional în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Fondul Național pentru Dezvotare Regională răspunde necesităților locale prin implementarea unui șir de proiecte de dezvoltarea a infrastructurii de afaceri. Până în prezent, în regiune am implementat mai multe proiecte de acest gen, iar până în anul 2020 umrează să continuăm șirul acestora”, a menționat directorul ADR Nord.



De asemenea, directorul ADR Nord a subliniat faptul că toate proiectele realizate de Agenție la nivel de infrastructură „nu ar avea nicio valoare dacă nu am avea pentru cine să o facem”. „Vorbim despre oameni, despre programele și politicile naționale care îi vor menține aici pe tinerii noștri, pentru care vor fi deschide noi locuri de muncă. Sunt convins că ne vom dezvolta, dar numai atunci când ne vom uni eforturile pentru ca tinerii să rămână aici și să muncească pentru viitorul țării”, a relevat directorul Ion Bodrug.



La rândul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a menționat că evoluţia economică a oricărui stat depinde în mare măsură de dezvoltarea regională, care urmăreşte intensificarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuie la reducerea şomajului şi creşterea nivelului de trai.



Consilierul pentru comerț din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Vasile Plămădeală, a declarat că în contextul relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și în special a celor comerciale, a existat și există o evoluție pozitivă, unul dintre factorii ce contribuie la creșterea bilanțului comercial fiind Acordul de Liber Schimb semnat de Republica Moldova și Uniunea Eeuropeană.



La forumul internațional de la Bălți au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei al Republicii Moldova, Proiectului East Invest, Eurochambres, Ambasadelor acreditate în Republica Moldova, dar și peste 75 de întreprinderi din Italia, România, Turcia, Rusia, Ucraina etc. și circa 220 din Republica Moldova, reprezentând diverse sectoare precum: agricultura, industria agro-alimentară, tehnologii informaționale și comunicații, textile, sectorul construcțiilor, energie regenerabilă, automotive, industriile creative, etc.



Evenimentul economic a găzduit un amplu program de afaceri, în cadrul căruia au fost discutate subiecte de actualitate pentru investitori. De asemenea, au fost prezentate posibilitățile investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, oportunitățile sectoriale etc. Totodată, au fost organizate întrevederi B2B dintre reprezentanţii mediului de afaceri autohton şi străin și masa rotundă „Învățământul profesional tehnic în sistem dual: experienţe, oportunităţi, beneficii în țările CEFTA”.



Forumul Internațional de Afaceri „Investiții și oportunități de colaborare” a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova cu suportul Rețelei Europene a Întreprinderilor (Enterprise Europe Network), autorităților publice centrale și locale și a actorilor internaționali, inclusiv instituții publice și organizații de susținere a businessului.



