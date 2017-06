Vizualizări: 34

Patru cei mai buni absolvenți ai Universității din Bălți au fost distinși cu titlul „Șef de promoție 2017”

Bălți, 20 Iunie 2017 — Patru absolvenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au fost distinși, la 20 iunie a.c., cu titlul „Șef de promoție 2017” în cadrul unei ceremonii organizate la Universitate. Absolvenții au fost premiați și felicitați de administrația și profesorii universitari, de către partenerii Universității și părinți.



În acest an, au fost desemnați patru „Șefi de promoție”: Rufina Popovici, absolventă (cu media 9.64) a Facultății de Litere; Alexandr Parahonco, absolvent (cu media 9.78) al Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului; Lilia Pântea, absolventă (cu media 9.59) a Facultății Științe ale Educației, Psihologie și Arte și Laurenția Grițcu, absolventă (cu media de 9.86) de la Facultatea Drept și Științe Sociale.



La USARB, titulatura de „Șef de promoție” reprezintă recunoașterea performanțelor academice, a activităților de cercetare științifică și a celor extracurriculare înscrise pe durata studiilor la facultate.



Rectorul USARB, prof. univ., dr. hab. Ion Gagim, i-a felicitat pe cei patru „Șefi de promoție”, arătându-se sigur de faptul că ei vor reuși să-și facă cariere de succes.

„Este una dintre cele mai fericite zile din viața voastră. Este un rezultat spre care ați mers în toți anii de studii, dar, totodată, este și un început, un punct de plecare pentru voi”, a spus rectorul Gagim, remarcând în alocuțiunea sa hărnicia celor patru studenți cu medii aproape de 10, care au reușit să îmbine studiile cu munca, întrucât aceștia deja sunt angajați în câmpul muncii.



„Din partea comunității universitare vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost și buni parteneri ai profesorilor, deoarece, deseori, profesorii au de învățat multe de la studenții buni”, a adăugat Ion Gagim.



Mai mulți profesori universitari, foști profesori de liceu ai unor proaspeți „Șefi de promoție”, reprezentanți ai Municipalității bălțene și părinți i-au felicitat pe cei patru absolvenți ai USARB. Ceremonia de premiere a „Șefilor de promoție” a fost îmbinată cu numere artistice susținute de către studenți ai USARB



Sponsorul evenimentului „Șef de promoție 2017” a fost „Moldova Agroindbank” S.A.



Amintim în context că, la 25 mai a.c., 21 dintre cei mai buni și activi studenți ai USARB au fost premiați cu diplome și premii bănești în cadrul Galei Laureaților, eveniment organizat și desfășurat în premieră Autoguvernarea Studențească a Universității.



USARB este una dintre cele mai vechi și cu tradiții instituții de învățământ superior din Moldova. Universitatea își trage rădăcinile de la Institutul învățătoresc, fondat în 1945. Actualmente, la USRAB funcționează patru facultăți. Instituția oferă peste 80 de specialități la cele trei cicluri de studii: Licență; Master și Doctorat. USARB dispune de opt blocuri de studii cu peste 350 de săli de curs, laboratoare ştiinţifice şi didactice etc., de o Bibliotecă Știinţifică cu un fond bogat de carte, săli de sport și activităţi culturale, cinci cămine studențești etc. Procesul de studii este susținut de circa 300 de cadre didactice, inclusiv peste 100 de doctori şi dr. habilitaţi, profesori şi conferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici.



