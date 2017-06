Vizualizări: 49

Reprezentanţii societăţii civile din UTA Găgăuzia, instruiți în organizarea investigațiilor jurnalistice

21 Iunie 2017 — Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Non Guvernamentale din Moldova CONTACT continuă activităţile din cadrul programului de instruire a reprezentanților societăţii civile, desfăşurat în cadrul proiectului „Dezvoltarea societăţii civile în UTA Găgăuzia”.

Astfel, în perioada 17-18 iunie, curent, 20 de reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, mass-media, grupuri de iniţiativă şi activiști civici din autonomia găgăuză au fost instruiţi în domeniul organizării şi desfăşurării investigaţiilor cetăţeneşti şi jurnalistice. Participanții au primit cunoştinţe şi abilităţi de identificare a subiectelor pasibile de investigaţie, planificare a tuturor etapelor desfăşurării lor, tehnici de lucru cu bazele de date deschise şi protejate, lucrul jurnalistului sub acoperire etc. Toate acestea le vor fi de un real folos în planificarea şi desfăşurarea activităţilor viitoare de monitorizare a procesului decizional în autorităţile publice locale şi regionale, dar şi în desfăşurarea campaniilor de lobby şi advocacy în localităţile din autonomia găgăuză.

Moderatorii seminarelor, Vladimir Thoric, jurnalist RISE Moldova și Cornelia Cozonac, Centrul de Investigaţii Jurnalistice din Moldova, au abordat aspectele de bază în organizarea unei investigații jurnalistice, dar și aspectele ce țin de influențarea opiniei publice.

Participanții s-au declarat surprinși de detaliile unei investigații jurnalistice și efectul pozitiv pe care îl poate produce asupra opiniei publice asemenea exerciții. Pe de altă parte, moderatorii consideră că un astfel de model de comunicare pune într-o lumină pozitivă autoritățile, dacă ele sunt gata să deconspire acte de corupție sau încălcări produse la nivel local.

În total, sunt planificate 10 astfel de instruiri pentru 40 de reprezentanţi ai societăţii civile din UTA Găgăuzia.

Proiectul „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”, finanţat cu sprijinul Uniunii Europene, reprezintă efortul comun al Fundaţiei Soros-Moldova, Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Non Guvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţiei Obşteşti Piligrim-Demo din Comrat. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.