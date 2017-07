Vizualizări: 28

Trei studenți de la Universitatea din Bălți participă la Academia Internațională BEST

Bălți, 13 Iulie 2017 — Trei studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) se numără printre cei 45 de participanți ai Academiei Internaționale de Vară BEST (Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania), care se desfășoară la Târgu Mureș (România), în perioada 10-14 iulie.



Este vorba despre Diana Tabuică, proaspătă licențiată a USARB în economie, iar anterior licențiată în filologie franceză, tot a USARB; Eduard Dragan, student la Litere și Ana Iagubov, studentă la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului.



Participarea celor trei studenți din Bălți la Academia BEST este posibilă grație parteneriatului stabilit între USARB și Universitatea „Louis Pasteur” din Strasbourg (Franţa). Amintim că în februarie a.c., profesorul de economie de la Universitatea franceză, Jean-Claude Million, a vizitat USARB.



În cadrul BEST 2017, peste 45 de studenți din România, Franța și Republica Moldova lucrează sub coordonarea a zece traineri, cadre didactice şi profesionişti practicieni, pentru a creiona proiecte – planuri de afaceri pornind de la tema din acest an a școlii de vară: „Aroma afacerii mele” („Flavour is my Business”).



Inaugurarea ediției din acest an a Academiei BEST a avut loc la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș. Jurizarea proiectelor şi închiderea Academiei de Vară BEST va avea loc la 14 iulie a.c.



Academia Internațională de Vară BEST este la a VII-a ediție.



# # #