A avut loc Ședința de lansare pentru elaborarea documentației tehnice pentru 18 proiecte din domeniul AAC și EE care vor fi finanțate de Uniunea Europeană

Chișinău, 18 Iulie 2017 — Astăzi, 18 iulie 2017, ca urmare a Acordului de Grant semnat între Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova privind „Elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și eficiența energetică (EE) în cele trei Regiuni de Dezvoltare din Republica Moldova”, a avut loc Ședința de lansare pentru implementarea Acțiunii finanțate de UE, care urmează să fie realizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).



La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ambasadei Germaniei în Republica Moldova, Delegației Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova, reprezentanții Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD), directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR), reprezentanții Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Ambasadei Suediei în Republica Moldova, Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), precum și consultanții proiectului MSPL.



Alexandr Muravschi, manager interimar al proiectului MSPL: „Astăzi, după o perioada lungă de pregătire, lansăm oficial Acțiunea finanțată de către Uniunea Europeană, care prevede elaborarea documentației tehnice a 18 proiecte în domeniul AAC și EE în clădirile publice. Activitățile din cadrul acestei Acțiuni vor fi implementate de către Agențiile de Dezvoltare Regională, cu suportul proiectului MSPL. Totuși, la implementarea acestei Acțiuni vor fi implicați mai mulți actori. Ședința de astăzi este prima de acest fel și este organizată la nivel național. Începând cu ziua de mâine însă, vor fi organizate ședințe mult mai tehnice la nivel de regiune”.



Dorin Andros, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: „În numele MDRC vreau să mulțumesc Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și partenerilor internaționali pentru că finanțează această Acțiune. Este o primă etapă, ce are drept scop pregătirea documentației tehnice, însă este una destul de importantă și necesită multă responsabilitate. Termenii sunt deosebit de restrânși, iar responsabilitatea este dublă, din simplu considerent că noi ne-am asumat responsabilitatea alături de GIZ să avem nu doar documentele pregătite în timp, dar și ca acestea să fie calitative”.



Aneil Singh, Șeful Secţiei Cooperare, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova: „Prin intermediul acestei acțiuni și proiect, obiectivul nostru este de a obține niște rezultate concrete pentru populație. Acest proiect este de o importanță esențială și, după cum s-a menționat, acesta are ca scop elaborarea documentației ce ține de investițiile pe scară largă. Sunt două domenii prioritare spre care se orientează acest proiect și anume: aprovizionarea cu servicii calitative de apă și canalizare și, al doilea, eficiența energetică a clădirilor publice. Este foarte important aspectul proprietății și implicarea comunităților locale și a societății civile în implementarea acestor 18 proiecte. Referitor la prima etapă a acestui proiect - 3,5 milioane de euro - este nevoie să se acționeze foarte repede, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut”.



Ulrich Kleppmann, Șeful Secției cooperare și dezvoltare economică, Ambasada Germaniei în Republica Moldova: „Participarea va fi foarte importantă în implementarea acestei Acțiuni. Văd în această sală toți actorii care vor fi implicați și am toată încrederea că, datorită ajutorului din partea partenerilor MSPL și implicit al populației Republicii Moldova, vom putea implementa cu succes ceea ne-am propus”.



Bugetul total al Acțiunii este de 3,5 milioane de euro oferite de către Uniunea Europeană și 325 mii de euro oferiți de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Acțiunea va fi implementată prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republiva Moldova”. Perioada de implementare este de 18 luni. Obiectivul general al Acțiunii este elaborarea documentației tehnice a celor 18 proiecte selectate: 10 în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării și 8 în domeniul eficienței energetice în clădirile publice.



E de menționat faptul că Uniunea Europeană a început cofinanțarea proiectului MSPL încă din anul 2013.



Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).



