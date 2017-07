Vizualizări: 53

La Bălți a fost lansată etapa de elaborare a proiectelor tehnice și documentației de licitație pentru șase proiecte care vor fi implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord cu suport financiar oferit de Uniunea Europeană

Bălți, 19 Iulie 2017 — Uniunea Europeană va finanța, în Regiunea de Dezvoltare Nord, elaborarea proiectelor tehnice și documentației de licitație pentru patru proiecte în domeniul Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) și două proiecte în domeniul Eficiență Energetică (EE). Bugetul total al Acțiunii, care însumează 18 proiecte în toată țara, inclusiv cele șase proiecte din Regiunea de Dezvoltare Nord, se cifrează la 3,5 milioane de euro oferiți de UE și 325 mii de euro oferiți de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).



Miercuri, 19 iulie 2017, în incinta Primăriei municipiului Bălți, a avut loc o ședință regională în cadrul căreia s-a discutat în detalii despre acțiunile ce urmează a fi îndeplinite în contextul finanțării europene destinată elaborării proiectelor tehnice și documentației de licitație pentru cele șase proiecte.



La eveniment au participat beneficiari ai celor șase proiecte - autorități publice locale și directori de licee; șefi de întreprinderi municipale de gestionare a serviciilor publice de AAC; manageri locali de proiecte; membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord; specialiști ADR Nord; consultanți din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL); reprezentanți ai mass-media.



Reprezentanții proiectului MSPL, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), i-au informat pe participanții la eveniment despre modul de implementare a proiectelor cu finanțare oferită de UE, reieșind din cerințele finanțatorului, precum și din experiența acumulată de proiect.



„Scopul întrunirii de astăzi este să vă aducem la cunoștință modalitățile de implementare a celor șase proiecte ce vor fi finanțate de UE. Aceste proiecte vor fi implementate în două faze. Este vorba de Faza I - în cadrul căreia vor fi elaborate proiectele tehnice și documentația de licitație, și Faza II - implementarea propriu-zisă a proiectelor. După întâlnirea de astăzi, sperăm să lansăm deja lucrul în teren pentru prima etapă”, a menționat Valentina Pleșca, Consultant Național Superior în domeniul serviciilor publice locale din cadrul MSPL, îndemnându-i pe participanții la eveniment să fie cooperanți pe toată durata implementării proiectelor, astfel încât ADR Nord, MSPL și autoritățile publice locale să îndeplinească cu succes obiectivele pe care le-au trasat în comun.



În cadrul ședinței, directorul interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, a mulțumit partenerilor europeni pentru suportul oferit și a atras atenția asupra procesului complex de implementare a proiectelor cu finanțare oferită de Uniunea Europeană. „Această primă etapă de pregătire a documentației tehnice și semnare a Acordurilor de Finanțare necesită multă responsabilitate din partea părților implicate. Implementarea celor șase proiecte va fi bazată pe abordarea «5 Piloni», activități în cadrul cărora vor participa toate părțile implicate în acest proces complex”, a spubliniat directorul interimar al ADR Nord.



Dietrich Hahn, Consultant Internaţional Superior din cadrul MSPL, a menționat că, în rezultatul implementării proiectelor, cele mai importante vor fi rezultatele concrete pentru populație. „Sunt două domenii prioritare spre care se orientează acest proiect și anume: aprovizionarea cu servicii calitative de apă și canalizare și eficiența energetică”, a precizat Dietrich Hahn.



Proiectele ce vor fi finanțate de Uniunea Europeană în Regiunea de Dezvoltare Nord:



► Îmbunătățirea serviciilor aprovizionării cu apă și canalizare în or. Edineț / AAC

► Îmbunătățirea serviciilor aprovizionării cu apă și de gestionare a apelor uzate în or. Fălești / AAC

► Îmbunătățirea serviciilor aprovizionării cu apă și de gestionare a apelor uzate în or. Drochia / AAC

► Îmbunătățirea serviciilor aprovizionării cu apă în satele Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți / AAC

► Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, mun. Bălți / EE

► Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu”, satul Flămânzeni, raionul Sângerei / EE



Amintim că marți, 18 iulie, ca urmare a Acordului de Grant semnat între Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova privind „Elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și eficiența energetică (EE) în cele trei Regiuni de Dezvoltare din Republica Moldova”, la Chișinău a avut loc Ședința de lansare pentru implementarea Acțiunii finanțate de UE, care urmează să fie realizată prin intermediul proiectului MSPL. Acțiunile vor fi implementate de către Agențiile de Dezvoltare Regională, cu implicarea mai mulți actori.



Proiectul MSPL este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Eeuropeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). UE a început cofinanțarea proiectului MSPL încă din anul 2013.



